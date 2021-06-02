Gökhan Hotamışlıgil’e fahri doktora

Hotamışlıgil, TASSA (Türk Amerikan Bilim insanları ve Araştırmacıları Birliği) ve Boston Türk Biyoloji grubunda yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile Amerikan-Türk camiası tarafından Altın Türk ve Toplum Lideri olarak ödüllendirilmesi, aynı zamanda Harvard Üniversitesi Genetik ve Karmaşık Hastalıklar Bölüm Başkanı olması, besinlerin vücuda tahribat yapmasına neden olan gen keşfinin yanı sıra kendi alanında yapmış olduğu tüm çalışmalar sebebiyle Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen 64’üncü kişi oldu.

AÜ Senato Salonu’nda yapılan ve canlı yayınlanan Fahri Doktora Tevdii Töreni’nde fahri doktora diplomasını kabulünün ardından konuşan Prof. Dr. Hotamışlıgil, “Burada olmak benim için müthiş bir onur. 35 yıl önce mezun olduğum bu okula 18 yaşında başlamıştım. O zaman için kendimi yemyeşil bir genç, olgunlaşmamış bir meyve olarak tanımlıyorum. Tam da askeri darbenin olduğu gün başlayan üniversite serüveniyle bu okula adım atmıştım. Bütün olgunlaşmamız tabii ki bu duvarlar arasında oldu. Çok çetin günler de vardı, çok güzel günler de oldu. Hem kişiliğimi hem olgunlaşmamı sağlayanlar, hem de düştüğüm zamanlarda beni kaldıranlara ek olarak birlikte çalıştığımız yüzlerce öğrencinin, asistanın ortak emeği olarak karşınızdayım. Kendi doktoramı aldığım zaman sadece kendi başıma ders çalışıp, sınavlarımı geçip tezimi yazmıştım. Ancak bugün bu onursal doktorayı bana sundunuz. Sunduğunuz şey aslında ben değilim. Temsil ettiğim çok fazla şey var. Çok emek var. O yüzden kendi aldığım doktoradan daha kıymetli görüyorum bunu. Ortak çalıştığımız değerlere kıymet verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.

Hotamışlıgil mezunu olduğu tıp fakültesi ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Bugün ne okusam ben diye kararsız olan birine hiç düşünmeden tıp oku derim. Benim için bilim , bilimin sanatla buluşması çok kıymetli ama tıp fakültesinin yeri çok ayrı. Çünkü orası inanın ne olduğunu gerçekten anlaması için gerekli bir yer. İnsanın içindeki sağlıksız duygulardan arınması ve insanla doğrudan iletişim kurabilmesi için gerçek bir alan. Orada insanın ne mevkisi, ne gücü, ne zenginliği ne fakirliği yani edinmiş olduğu hiçbir kazanımının bir anlamı olmadığı bir alan. Karşınızdaki insanla iletişim kurarken sadece insan olduğu için iletişim kuruyor, deneyiminizi aktarıyor, destek oluyorsunuz. Bu deneyim bana çok eşsiz geliyor.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise şunları söyledi:

“Bu töreni daha önce gerçekleştirecektik. 18 Kasım 2019 tarihinde alınmıştı. Ancak COVID-19’un zorlukları nedeniyle bugün yerine getirebiliyoruz. Yıllarca yaptığı çalışmalarıyla Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, hem okulumuzun ismini hem de ülkemizin ismini yükseklere taşıdı. Bilim dünyasındaki gururumuz olmaya devam ediyor. Gökhan hocamız her konuşmasında Türkiye’de doğmuş olmaktan ve aldığı eğitimden memnun olduğunu ifade ediyor. Ancak Amerika’da da Türk camiası içinde saygın bir konumu olduğunu biliyoruz... Pek çok önemli ödülün de sahibi. Bir endokrinolog olarak da yaptığı çalışmaları yakınnan takip ediyorum. Özellikle besinlerin tahribat yaratan etkilerini ortadan kaldıran gen keşifleri nedeniyle bugün kendisine fahri doktora unvanı da vermekten büyük mutluluk duyuyorum.”