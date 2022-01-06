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Göğüs kası nasıl yapılır ve geliştirilir? Göğüs kası yapma hareketleri ve egzersizleri

#Göğüs Kası Nasıl Yapılır Ve Geliştirilir?#Hareketler#Egzersiz
Göğüs kası nasıl yapılır ve geliştirilir Göğüs kası yapma hareketleri ve egzersizleri

Vücudumuzda bulunan kasların her birinin farklı bir faydası ve estetiği bulunmaktadır. Göğüs kası da birçok kişi tarafından nasıl yapılacağı araştırılan bir kas grubu olarak ifade edilebilir. Göğüs kası nasıl yapılır ve geliştirilir? Göğüs kası yapma hareketleri ve egzersizleri nelerdir? Göğüs kası yapmak ve geliştirmek için tüm detayları sizler için derledik.

 

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Göğüs kası yapmak için uygulanması gereken düzenli antrenmanlar bulunmaktadır. Göğüs kası yapmak isteyen kişilerin düzenli bir çalışma prensibine sahip olması gerekmektedir. Göğüs kası geliştirmek isteyen kişilerin bir takım egzersizleri yapması gerekmektedir. Yapılacak olan egzersizlerin doğru bir şekilde uygulanması sonucu göğüs kaslarını geliştirmek mümkün olmaktadır. Ancak hareketlerin hatalı yapılması durumunda göğüs kasını geliştirmek mümkün olmamaktadır.

Göğüs Kası Nasıl Yapılır ve Geliştirilir?

Göğüs kası yapmak için egzersizlerle birlikte sağlıklı beslenmeye de önem verilmesi gerekmektedir. Göğüs kasının yapılması için düzenli bir çalışmanın yapılması oldukça önemlidir. Vücut geliştirmek isteyen kişilerin en fazla özen gösterdiği iki bölge kol kası ve göğüs kası olarak ifade edilebilir. Göğüs kası çalışmak için öncelikli olarak antrenman sıklığının doğru bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Antrenman yapmaya düşük bir seviyede başlayarak yavaş yavaş arttırmak gerekmektedir.

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Göğüs kası yapmak isteyen kişilerin çalışmalarını kuvvet odaklı olarak yapması gerekmektedir. Göğüs kası yapmak için evde çalışmalar yapılabilmesi mümkün olsa bile spor salonunda profesyonel aletler ile çalışmak süreci kolaylaştırmaktadır. Göğüs kası geliştirmek için bench press hareketi oldukça etkili bir hareket olarak ifade edilebilir. Düzenli bir şekilde yapılmasının büyük fayda sağlayacağını söylemek mümkündür.

Göğüs kasını geliştirmek için yapılan hareketlerin fayda sağlaması için doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Serbest ağırlıklarla çalışılması göğüs kasını geliştirmek için gerekli olan antrenmanlar arasında yer almaktadır. Göğüs kası yapmak için yapılan antrenmanlar tek başına yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Göğüs Kası Yapma Hareketleri ve Egzersizleri

Göğüs kası yapmak isteyen kişilerin bazı egzersizleri düzenli olarak yapması bu süreci hızlandırmaktadır. Yapılacak olan her egzersizin farklı bir kas grubunu çalıştırdığı bilinmektedir. Göğüs kaslarını hızlı bir şekilde aktifleştirmek için özellikle barbell bench press, forward cable crossover ve peck dec egzersizlikleri büyük etki sağlamaktadır. Göğüs geliştirmek isteyen kişilerin özellikle kuvvet odaklı çalışmalar yapması gerekmektedir. Göğüs kası yapmak için en etkili egzersizlerden birisi barbell bench press olarak bilinmektedir. Hareketi doğru bir şekilde yapmak ise oldukça önemlidir.

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Göğüs kasını en verimli şekilde çalıştırmak isteyen kişilerin öncelikli olarak göğüs kaslarının anatomisi hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir. Yapılan göğüs egzersizlerinin kas gruplarını etkili bir şekilde çalıştırdığını söylemek mümkündür. Ancak yüksek bir verim almayı hedefleyen kişilerin hareketleri farklı pozisyonlarda ve açılarda yapmasının daha yüksek fayda sağlayacağını söylemek de mümkündür.

Göğüs kası yapmak ve göğüs kası geliştirmek için;

Barbell Bench Press,

Chest Dip,

Dumbell Bench Press,

İncline Dumbell Press,

Decline Dumbell Press,

Push Up

Oldukça etkili egzersizler olarak sayılabilir. Göğüs kası çalışırken yapılan egzersizlerin süresinin ve setlerin yavaş yavaş arttırılması fayda sağlamaktadır. Özellikle göğüs antrenmanlarına yeni başlayan kişilerin birden ağır bir egzersiz programıyla başlaması, antrenmanın geneline zarar verecek bir etkiye sahiptir.

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Kas çalışırken belirli günlerde dinlenme yapılması ve kasların toparlanmasına izin verilmelidir. Her gün ara vermeden çalışmak zannedildiği gibi daha hızlı bir etki almayı sağlamamaktadır. Göğüs kası çalışmaya yeni başlayan bir kişinin ise düzenli bir şekilde artış yapması kendini geliştirmesi açısından önem taşımaktadır.

 

 

 

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#Göğüs Kası Nasıl Yapılır Ve Geliştirilir?#Hareketler#Egzersiz

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