Göğe Direk Denize Kapak Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanın kendisine bir şey katmayan şeylerle uğraşması ya da kişilerle görüşmesi zaman kaybıdır. Zaman kaybı olan şeyler göğe direk dikmeye ve denize kapak yapmaya benzer. Kişi ne kadar uğraşırsa uğraşsın verimli bir sonuç alamaz.

Göğe Direk Denize Kapak Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anlamı: Göğe Direk Denize Kapak Olmaz, sonuç getirmeyecek işlerle uğraşmanın insana hiçbir şey kazandırmayacağı anlamına gelir. İnsan büyük hayaller kurmak yerine planlı hareket ederse, hedeflerini gerçekleştirebilir. Anlamı: Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerin peşinden koşmak sadece zaman kaybına neden olur. Göğe Direk Denize Kapak Olmaz atasözü, ''Boşa Kürek Çekmek'' ve ''Nefesini Boca Harcamak'' atasözlerinin yerine de kullanılabilir.

Göğe Direk Denize Kapak Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı:

Boşuna uğraşma, göğe direk, denize kapak olmaz.