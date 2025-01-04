Göçer çocuklara eğitim

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Konuyla ilgili yayımlanan Bakanlığın genelgesinde, il ve ilçe müdürlükleri düzeyinde alınacak önlemler; ‘önleme’, ‘tespit’, ‘takip’ ve ‘telafi’ çalışmalarının yanı sıra ‘kurullar ve görevleri’, ‘valiliklerin sorumlulukları’, ‘sorumluluk’ ve ‘denetim’ başlıkları altında detaylı bir şekilde sıralandı. Genelgenin ardından, 81 il düzeyinde eylem planlarının hazırlanması amacıyla ‘Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştay sonrasında, Bakanlık tarafından il ve ilçe müdürlüklerine rehberlik etmek amacıyla, genelgenin uygulanmasına yönelik örnek eylem planlarını içeren bir kılavuz hazırlandı. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan ‘il eylem planları’ da Bakanlığa iletildi.

ALTERNATİF EĞİTİM MODELLERİ

Çalışmalar kapsamında, göç veren illerde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ikamet ettikleri yerlerde kesintisiz eğitim alabilmeleri için pansiyonlarda barınma hizmetleri sunuluyor. Ayrıca mevsimlik tarım işçisi, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan eğitim imkânları hakkında ailelere bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Göç alan illerde ise öğrenciler, aileleriyle birlikte yerleştikleri bölgelerde izleniyor. Onların eğitim ve öğretim olanaklarına erişimlerini sağlamak amacıyla da kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Diğer yandan mobil okul uygulamaları, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamındaki sosyal etkinlik alanlarının derslik olarak kullanılması ve bu alanlara öğretmen görevlendirilmesi gibi alternatif eğitim modelleri de hayata geçiriliyor.

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E-OKUL SİSTEMİNDEN TAKİP

Bu yıl itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan bu yeni önlemler arasında, e-Okul sistemine eklenecek özel bir alan ile öğrencilerin mevsimlik tarım göçü sırasında etkin ve hızlı bir şekilde takip edilmesi de yer alıyor. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bölgelerde geçici derslik sayısının artırılması, telafi eğitim imkânlarının genişletilmesi gibi önemli adımlar da atılacak. Öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik eğitim imkanları hakkında bilgilendirici yazılı ve video içeriklerin hazırlanması ile yaz okullarının düzenlenmesi de bu kapsamda gerçekleştirilecek.