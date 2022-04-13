Göç eden kuşlar nelerdir ve göç yolları hangileridir? Göç eden kuşlar yollarını nasıl bulurlar

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Göç etmek, sadece insanlara mahsus değil bazı hayvan türlerinin de yaşam stilidir. Göç eden hayvanların başında ise kuşlar gelir. Ancak kuşlardan bazıları göç ederken bazıları konumlarını korurlar. Bu yüzden göç eden kuşlara göçmen kuşlar da denilmektedir. Göç eden kuşların kendilerine göre geliştirdiği yol güzergahları bulunur.

Göç Eden Kuşlar Nelerdir ve Göç Yolları Hangileridir?

Kuşlar, kış aylarında havaların soğuması ile birlikte göç etmeye başlarlar. Göç etmelerinin başlıca nedeni ise soğuk ve karlı havada yiyecek bulmalarının zorlaşmasıdır. Bu sebeple sonbahar aylarında Kuzey Yarımküreden, Güney Yarımküreye göç başlar. Kuşların göç ettiklerini V halinde uçmalarından anlayabiliriz. Eğer gökyüzünde V şekli oluşturarak uçan kuşlar varsa göç halindedir demektir. Göç eden kuşlara bakacak olursak başta leylek ve kırlangıçlar gelir. Bu kuşların yanı sıra pelikan, gök güvercini, yaban kazları, yaban ördeği gibi kuşlarda göç eder. Yırtıcı kuşlardan ise atmaca, kartal ve doğan göç eden kuşlar arasındadır.

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Guguk, kara sagan, telli turna, kırlangıç ve kelaynak kuşları da Anadolu'da yaşayan ancak göç eden kuşlardandır. Kuşların göç yollarına bakacak olursak ülkemiz göç yolları üzerinde olup önemli bir durak noktasıdır. Bu yüzden göç mevsiminde ülkemizde çok farklı türde kuşlar gözlemlenebilir. Kuşların göç yolları, Afrika - Avrupa ve Afrika - Asya şeklindedir. Bu güzergahı kullanarak senede 2 kere göç ederler.

İlki ilkbaharda Kuzey Yarımküreye, diğeri sonbaharda Güney Yarımküreyedir. Ülkemizde Afrika üzerinden ulaşan kuşlar Hatay'dan giriş yaparak bir kısmı Boğaziçi'nden Trakya ve Balkanlara doğru uzanır. Bir kısmı da Artvin üzerinden Kafkaslara doğru yol alır. Coğrafi konum bakımından Türkiye göç yolu üzerinde önemli bir geçittir

Göç Eden Kuşlar Yollarını Nasıl Bulurlar?

Göç eden kuşlar, yollarını bulmakta zorluk çekmezler. Çünkü onlar doğaları gereği biyolojik bir pusulaya sahiptir. Göç edecekleri zamana göre ve dünyanın manyetik kuvvet çizgilerine göre kendi rotalarını oluştururlar. Kafalarının içerisinde bulunan biyolojik pusula sayesinde kapalı bir alanda olsalar dahi gitmeleri gereken yönü bulabilirler. Ayrıca göçmen kuşlar sadece pusulaları sayesinde değil koku alma duyuları ile de yön bulabilirler.