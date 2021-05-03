Glutamin Nedir Ve Ne İşe Yarar? Glutamin Kullanımı, Yararları Ve Zararları Hakkında Bilgi

Glutamin en temel aminoasitler arasında yer almaktadır. Ortalama olarak yenilen tüm hayvansal gıdaların içerisinde glutamin bulunmaktadır. Protein yapılarının oluşturulmasında glutamin görev almaktadır. Glutamin iki çeşitten oluşmaktadır. Bunlardan birisi L-glutamin olarak bilinirken diğeri de D-glutamin olarak ifade edilebilir.

Glutamin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Glutamin, bir aminoasit olarak ifade edilebilir. Üstelik tüketilen et ürünlerinin çoğunda glutamin yer almaktadır. Aynı zamanda da kas dokusunda da glutamin yer almaktadır. Glutaminin vücut açısından birçok faydası bulunmaktadır. Eksikliğinde ise vücutta birçok zarara yol açabilmektedir. Ancak vücuda alınacak olan glutaminin hangi formda olduğu da oldukça önemlidir. Bir protein yapı taşı olan glutamin aynı zamanda da sporcular tarafından tüketilmekte olan bir takviye olarak ifade edilebilir. Genellikle et ve süt ürünlerinde bulunmakta olan glutamin yumurta gibi hayvansal proteinlerde de bulunmaktadır.

Glutaminin sağlık açısından vücuda bilinen birçok faydası bulunmaktadır. Glutaminin vücutta bulunan amonyağı temizleme gibi bir özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda da doku tamiri yaptığı için özellikle de sporcular tarafından sıklıkla alınması gereken bir protein çeşidi olarak söylenebilir. Zorlu bir fiziksel aktivite sonrasında vücuda glutamin alınması seviyeyi normale çevirmek için oldukça etkili olmaktadır. Kanda bulunan maddelerin taşınması içinde görev almaktadır. Vücuda giren zararlı virüslere ve bakterilere karşı da mücadele etmekle görevlidir. Normal şartlar altında vücut gerekli olan glutemini kendisi sentezleyebilir.

Glutamin Kullanımı, Yararları ve Zararları Hakkında Bilgi

Glutamin seviyesi yapılan yoğun sporlar sonrasında vücutta oldukça düşük bir seviyeye gelmektedir. Özellikle de yapılan sporlar sonrasında düşen glutamin seviyesini normale çevirmek için glutamin desteği alınabilmektedir. Glutamin desteği özellikle de yoğun bir egzersiz sonrasında alınması gereken bir takviye olarak söylenebilir. Alınan glutamin kasların onarılma süresini kısaltıcı bir etki oluşturacaktır. Glutaminin belirgin bir tadı olmadığı bilinmektedir.



Glutamin Kullanımının Yararları

Glutamin kullanımı aynı zamanda da kas erimesini önleyici bir özelliğe sahiptir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda da glutamin kullanımının büyüme hormonunu arttırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Kas yıkımını önleyici bir etkiye sahip olan glutamin iyileşme dönemini de hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Vücutta en fazla ince bağırsakların ihtiyaç duyduğu bir proteindir. Glutamin aynı zamanda da bağışıklık sistemi için son derece faydalıdır. Glutamin, özellikle egzersiz yapan kişilerin oldukça ihtiyaç duyduğu bir aminoasit olarak bilinir. Sağlık açısından da faydalı olduğu bilinmektedir.

Glutamin Kullanımının Zararları

Glutamin kullanımı genel olarak fayda sağlamaktadır. Çok fazla bir zararı olmamakla birlikte bazı yan etkileri olabilmektedir. Siroz nöbeti geçiren kişilerde glutamin zararlı olabilmektedir. Aynı zamanda da sinir nöbeti geçiren kişilerin de glutamin kullanması tavsiye edilmemektedir. Hamile olan ve çocuk emziren kişilerin de dışarıdan glutamin almalarının nasıl bir etki oluşturacağı bilinmemektedir. Bu yüzden takviye olarak glutamin kullanmaları tavsiye edilmemektedir. Glutamin kullanımının tavsiye edilmediği bir diğer grup ise karaciğer hastaları olarak ifade edilebilir.

Çok nadir de olsa glutamin kullanımına bağlı olarak vücutta halsizlik ve uykusuzluk gibi durumlar da görülebilir. Yine düşük bir olasık da olsa sivilce oluşumuna sebep olabilmektedir. Glutamin kullanımının bilinen fazla bir yan etkisi de bulunmamaktadır.