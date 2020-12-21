Gizli Müşteri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gizli Müşteri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Firmalar, müşteri gereksinimlerini karşılayabilmek, şikayet ve taleplerin farkına varabilmek maksadıyla gizli müşterileri görevlendirirler.

Gizli Müşteri Nedir?

Gizli müşteri, restoran ve mağaza gibi birbirinden farklı firmalarda gerçek müşteriler gibi hareket ederek, iyileştirme gerekliliği söz konusu olan çeşitli faktörleri gözlemler ve firmaya bu kapsamda bir rapor hazırlayarak sunar. Firmalar, müşteri gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılayabilmek, şikayet ve talepleri farkına varabilmek adına gizli müşterileri görevlendirirler.

Gizli Müşteri Ne İş Yapar?

Gizli müşterinin yaptığı iş firmalarda müşterilerinin gereksinimleri, şikayetleri, beklentileri gibi çeşitlilik gösteren durumlar hakkında farkındalık yaratmak adına son derece büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda gizli müşteri; eve ürün siparişi vermek veya mağazayı ziyaret etmek şeklinde farklı faaliyetleri gerçekleştirir.

Gizli Müşteri Nasıl Olunur?

Gizli müşteri olmak isteyenler için herhangi bir resmi nitelikteki eğitim kurumundan eğitim görmüş olma mecburiyeti söz konusu olmamaktadır. Çeşitli şirketlerin genel olarak ajanslar vasıtasıyla vermiş oldukları gizli müşteri iş ilanlarına başvurmak yeterli olmaktadır.

Gizli Müşteri Olma Şartları Nelerdir?

Çalışma hayatının her alanında olduğu gibi Gizli Müşteri olmak isteyenlerde de aranan bazı şartların varlığı söz konusu olmaktadır. Aranan şartlara sahip durumda olan her birey Gizli Müşteri olarak çalışma hayatı içinde yer alma şansını elde edebilir. Gizli Müşteri olmak için gerekli olan şartlar ise şu şekilde liste haline getirilebilir;

- Mağaza satış asistanlarına gereksinimleri iyi bir şekilde açıklayabilecek iletişim kabiliyetine sahip olmak,

- Denetimsiz olarak bağımsız çalışma becerisine sahip durumda olmak,

- Müşteri ilişkileri kurma konusunda iyi bir niteliğe sahip olmak,

- Gerektiği durumlarda rapor yazabilme kabiliyetine sahip olmak,

- İnsanlarla hem yazılı hem de sözlü olarak açık bir şekilde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak,

- Nesnel nitelikte bir rapor hazırlayabilmek için alışveriş esnasında alınan notları değerlendirebilecek analitik düşünce becerisine sahip olmak,

- Firma tarafından sunulan müşteri hizmetlerinin kalitesini denetleyebilecek nitelikte detay odaklı çalışabilme becerisine sahip olmak.

Gizli Müşterinin Görevleri Nelerdir?

Gizli müşterinin sorumlu olduğu çeşitli görevler bulunmaktadır. Bu görevleri genellemeye tabi tutarak şu şekilde listelemek mümkündür;

- Mağazalara ziyaret etmek ve firmanın gizli müşteri için belirlemiş olduğu ürünleri satın almak,

- Faturaları saklamak ve işverene teslim etmek,

- İşverenin özel alışveriş talimatlarını takip etmek,

- Gerçek müşteri gibi bir davranış sergileyerek bir firmadan hizmet almak,

- Gerektiği durumlarda aynı firmanın farklı şubelerine gitmek etmek,

- Belirli bir ürün yahut firma personeli hakkında diğer müşterilere sorular yöneltmek,

- Gerekli olan tüm görevler yerine getirdikten sonra herhangi bir ürünü satın almak için kendi parasını kullanmak,

- İşveren tarafından belirlenmiş olan bütçeyi aşmamak için satın alma işlemi yaparken dikkatli harcama yapmaya özen göstermek,

- Rapor yazmak için kullanmak üzere alışveriş tecrübesi esnasında not tutmak,

- İlgili firmalara sunulacak raporları oluşturmak.

Gizli Müşteri Maaşları Ne Kadar?

Gizli Müşteri maaşları kişinin yaptığı göreve ve çalıştığı şirketlere göre değişiklik barındırmaktadır. Ancak Gizli Müşteri maşları şu şekilde listelenebilir;

- En Düşük Gizli Müşteri Maaşı; 2.370 TL

- En Yüksek Gizli Müşteri Maaşı;4.300 TL

- Ortalama Gizli Müşteri Maaşı;3. 170 TL

Gizli Müşteri İçin İş İmkanları Nelerdir?

Gizli Müşteri olarak çalışma hayatı içinde olanlar için çok zengin bir iş seçeneği bulunmaktadır. Buna bir kaç örnek verilebilir;

- Restoranlar

- Giyim mağazaları

- Mobilya mağazaları

- Kozmetik ürün satışı yapan mağazalar