Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Giysinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
1 saniyede savaş alanına döndü Kimse ayakta kalamadı1 saniyede savaş alanına döndü! Kimse ayakta kalamadı#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Lodos kâbusu... Can kaybı maalesef artıyorLodos kâbusu... Can kaybı maalesef artıyor#Hava Durumu
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Talibana rağmen başardılar İşte 13 cesur yürekTaliban'a rağmen başardılar! İşte 13 cesur yürek!#Afganistan
Araç sahipleri dikkat 1 Aralıkta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL cezaAraç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlayacak... Kurala uymayana 846 TL ceza#Kış Lastiği
Olaylı maçtan Omicron çıktı Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...Olaylı maçtan Omicron çıktı! Türkiye maçı detayı... Dünya alarmdayken 13 futbolcu...#Omicron Varyantı
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Piyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu İşte olası senaryolarPiyasalarda yeniden ‘pandemi korkusu’ mu? İşte olası senaryolar#Piyasalar
İlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktıİlk Omicron hastası konuştu...Semptomlar ortaya çıktı!#Koronavirüs
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
Oyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkünOyun oynayarak para kazanma çılgınlığı... Bu ne kadar mümkün?#NFT
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Giysinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Eş Anlamlısı#Giysi
Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir Giysinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

''Giymek'' fiilinden türetilen giysi kelimesi, öz Türkçedir. Yaklaşık olarak 10 asır önce literatüre giren bu kelime birçok tamlamada da kullanılır. Örnekler: 1- Giysi Dolabı 2- Giysi Kesimi 3- Giysi Tasarımı. Kelimenin fiil hali ''giymek'' ve ''giyinmek'' şeklinde yazılır. Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Giysi kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Haberin Devamı

Giysi kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Giysi dolabını düzenlememe yardım eder misin?

 2- Şu mavi giysiyle siyah topuklu ayakkabılar sana çok yakışıyor.

 Giysi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Libas:

 Elbise kelimesinin çoğulu olan libas, giysi ile eş anlamlıdır. Bu kelime daha çok halk ve tekke edebiyatının şiirlerinde kullanılır. Bu şiirlerde ''Ak libas'' tabiri, masumiyeti ve gençliği simgeler.

 2- Elbise:

 Genelde dışarıda giyilen, etek ve bluz gibi giysilere elbise denir.

 3- Esvap:

 Dilimize Arapçadan geçen esvap kelimesi, sevb sözcüğünden türetilmiştir. Sevb giyinmek ve örtünmek anlamına gelirken, esvap da giysi ve elbise anlamına gelir.

 4- Kıyafet:

 Giysi kelimesiyle eş anlamlı olan kıyafet, genellikle ''kılık'' sözcüğüyle birlikte ikileme olarak kullanılır.

 Giysinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Haberin Devamı

 1- Bugün ak ''libaslar'' içinde gördüm yarimi.

 2- ''Elbisenin'' boyunu biraz kısalttırsan daha güzel duracak.

 3- Abinin düğününde giyeceğin ''elbiseye'' karar verdin mi?

 4- Anneannemden kalan ''esvapları'' hala saklıyorum.

 5- ''Kılık kıyafet'' yönetmeliğini herkes gibi sen de uymalısın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Eş Anlamlısı#Giysi

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen