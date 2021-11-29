Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Giysinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Giysi kelimesiyle örnek cümleler:
1- Giysi dolabını düzenlememe yardım eder misin?
2- Şu mavi giysiyle siyah topuklu ayakkabılar sana çok yakışıyor.
Giysi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Libas:
Elbise kelimesinin çoğulu olan libas, giysi ile eş anlamlıdır. Bu kelime daha çok halk ve tekke edebiyatının şiirlerinde kullanılır. Bu şiirlerde ''Ak libas'' tabiri, masumiyeti ve gençliği simgeler.
2- Elbise:
Genelde dışarıda giyilen, etek ve bluz gibi giysilere elbise denir.
3- Esvap:
Dilimize Arapçadan geçen esvap kelimesi, sevb sözcüğünden türetilmiştir. Sevb giyinmek ve örtünmek anlamına gelirken, esvap da giysi ve elbise anlamına gelir.
4- Kıyafet:
Giysi kelimesiyle eş anlamlı olan kıyafet, genellikle ''kılık'' sözcüğüyle birlikte ikileme olarak kullanılır.
Giysinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bugün ak ''libaslar'' içinde gördüm yarimi.
2- ''Elbisenin'' boyunu biraz kısalttırsan daha güzel duracak.
3- Abinin düğününde giyeceğin ''elbiseye'' karar verdin mi?
4- Anneannemden kalan ''esvapları'' hala saklıyorum.
5- ''Kılık kıyafet'' yönetmeliğini herkes gibi sen de uymalısın.