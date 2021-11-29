Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Giysinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Giysi kelimesiyle örnek cümleler:

1- Giysi dolabını düzenlememe yardım eder misin?

2- Şu mavi giysiyle siyah topuklu ayakkabılar sana çok yakışıyor.

Giysi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Libas:

Elbise kelimesinin çoğulu olan libas, giysi ile eş anlamlıdır. Bu kelime daha çok halk ve tekke edebiyatının şiirlerinde kullanılır. Bu şiirlerde ''Ak libas'' tabiri, masumiyeti ve gençliği simgeler.

2- Elbise:

Genelde dışarıda giyilen, etek ve bluz gibi giysilere elbise denir.

3- Esvap:

Dilimize Arapçadan geçen esvap kelimesi, sevb sözcüğünden türetilmiştir. Sevb giyinmek ve örtünmek anlamına gelirken, esvap da giysi ve elbise anlamına gelir.

4- Kıyafet:

Giysi kelimesiyle eş anlamlı olan kıyafet, genellikle ''kılık'' sözcüğüyle birlikte ikileme olarak kullanılır.

Giysinin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Bugün ak ''libaslar'' içinde gördüm yarimi.

2- ''Elbisenin'' boyunu biraz kısalttırsan daha güzel duracak.

3- Abinin düğününde giyeceğin ''elbiseye'' karar verdin mi?

4- Anneannemden kalan ''esvapları'' hala saklıyorum.

5- ''Kılık kıyafet'' yönetmeliğini herkes gibi sen de uymalısın.