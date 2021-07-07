Giyotin Nedir, Ne İşe Yarar? Giyotin Ne Zaman İcat Edildi?

Giyotin kelimesi günümüz şartlarında sıklıkla duyduğumuz bir sözcük değildir. Hatta bu aracın kullanımı da ölüm cezalarının mahkemelerden yani anayasadan kaldırılmasıyla son bulmuştur. Elbette ki ölüm cezalarının hala olduğu bazı ülkelerde giyotin aracının kullanıldığını tarihte duymuş ve bilgilenmiş olabiliriz.

Giyotin Nedir?

İdam mahkumlarının başını kesmek için geliştirilmiş olan bir çeşit idam aracına giyotin denmektedir. Ölüm cezasına mahkum edilen insanların başını kesmek için kullanılan bu aygıt ilk olarak 1792 yılında Fransa ülkesinde kullanılmıştır.

Giyotin aracının kullanıldığı idam yöntemine ise yani idamın kendisine verilen isme de giyotine denmektedir. Tarihte ise en korkunç idam yöntemlerinden biri olarak giyotine bilinmektedir.

Bu idam unsuru Fransa'nın terör devrinde ünlenmiştir. 200 yılık bir geçmişte savaş suçlusu, vatan haini, siyasetçi, bilim insanı ve aristokrat insanlarının başı giyotin aracıyla kesilmiştir.

İlginç bilgiler arasında giyotin aracının tarihinin yani kökeninin orta çağa dayandığı görülmektedir. Günümüzde ise Fransız devriminde ünlendiği bilinmektedir. Giyotin farklı ülkelerde başka isimlerle bilinmektedir. Örneğin Almanya ülkesinde planke olarak bilinmektedir.

İngiltere'de ise scottish maiden olarak giyotin aracı bilinmektedir. İtalya'da ise giyotin aracı mannaia ismiyle bilinerek kullanılmıştır.

Giyotin Ne İşe Yaramaktadır?

Giyotin aracı idam edilen insanların başını kesmeye yaramaktadır. Bunun haricinde de giyotin aracıyla ilgili tarihte ilginç bilgilere rastlanmaktadır.

İlk olarak giyotin aracı insancıl bir infaz yöntemi amacıyla geliştirilmiştir. Çünkü o dönemde devrim zorunluluktan dolayı çok sayıda idama gereksinime neden olmuştur. İdam cezasının da insancıl olması amacıyla o dönemde giyotin aracı geliştirilmiştir. Dönemin şartlarına göre uygun bir kesici alet haline getirilmiştir.

Bu yüzden o dönemde giyotin aracının kullanılarak yapıldığı idamlar önemli bir toplumsal olay haline gelmiştir. Giyotin aracıyla yapılan bu idamlar devrim meydanlarında gerçekleştirilirdi. Hatta o dönemde insanlar bu idamı izlemek için toplanırdı. Şarkılar söylenir, şiirler okunur ve hediyeler alınıp yemek yenilir şeklinde sosyal bir etkinlik haline dönüşmüştür.

Giyotin aslında bir de bunun haricinde çocuk oyuncağı olarak da kullanılmaktaydı. Çocuklar o dönemde giyotin aracıyla yapılan infazları merakla izliyorlardı. Bu bakımdan da ekonomiye canlılık getirmek amacıyla dönemde giyotin aracının oyuncak şekli üretilmiş ve çocuklara oyuncak olarak satılmıştır. Daha sonradan çocuklar bu oyuncağı bebekler üzerinde canlandırmaya başlayınca oyuncağın üretimi ve satışı yasaklanmıştır.

Giyotin aracını kullananlar da yani idamları gerçekleştirenler de o dönemde ün kazanmış durumdadır. Giyotin aracıyla ilgili bir diğer ilginç konu ise bu araçla koparılan kafaların hareket etmesiydi. Tarihte bu araçla koparılan bir kafanın bir görevli tarafından havaya kaldırıldığı ve seyircilerden birinin de kafanın kızdığını gördüğünü iddia etmişti. Bu yüzden bu konu bilim adamları tarafından incelemeye alınmıştı.

Giyotin Ne zaman İcat Edildi?

Giyotin aracı Jacques Nicholas Pelletier isimli bir hırsızı idam etmek için 1792 yılında icat edilmiştir. Fransız yapımı olan bu idam aracı Joseph Ignace Guillotin tarafından 1792 yılında icat edilerek ismini de icat edenden almıştır.

Giyotin tarihte yakın geleceğe kadar kullanılmaktaydı. Star Wars filminin ABD ülkesinde gösterime girdiği zaman Fransa'da giyotin resmi olarak kullanılmıştır.

Tarihte 1933 yılında resmi infaz tekniği ve aracı olarak benimsenmiştir. Dönemde resmi idam aracı olan giyotin ürünü toplamda 16 bin kişinin ölmesine neden olmuştur.

Giyotin idam aracının bıçağının ağırlığı 40 kilo civarı olarak bilinmektedir. Dışarıdan görüntüsü korkutucu olarak bilinmektedir. Ayrıca değişik bir şekilde tarihte yaratıcılarının da başı giyotin aracıyla kesilmiştir.