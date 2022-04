Give 2. Ve 3. Hali Nedir? Give Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Give fiilinin geçmiş zaman yani past tense söz konusu olduğu zaman ikinci halinin kullanılması gerekmektedir. Her öznede aynı şekilde kullanıldığını söylemek de mümkündür. Give fiili tamamen değişerek gave şeklinde yazılmaktadır.

Give 2. ve 3. Hali Nedir?

Give fiili kullanılan zamana göre fiilin farklı hallerinde kullanılabilmektedir. Give fiili, geçmiş zaman söz konusu olduğu zaman fiilin ikinci hali şeklinde yazılır. Give fiilinin ikinci hali ise gave olarak bilinmektedir. Give düzensiz fiillerden birisi olduğu için yazılışı tamamen değişmekte ve give şeklini almaktadır.

Past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu olduğu zaman ise fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır. Give fiilinin üçüncü hali ise given şeklinde yazılmaktadır.

Give Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

I gave him one of my favourite books as a gift because he was my best friend. ( give fiilinin ikinci hali)

You have given him so many chances to start over and you are still going on! (give fiilinin üçüncü hali)