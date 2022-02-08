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Gitmenin zıt anlamlısı nedir? Gitmek kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#TDK#Sözlük#Gitmenin Zıt Anlamlısı
Gitmenin zıt anlamlısı nedir Gitmek kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Zıt anlamlı kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak eğlenceli içerikler üretmek için oldukça önemlidir. Aynı zamanda zıt anlamlı kelimeler kişilerin cümleleri hızlı kurma yeteneğini de destekler. Bu yüzden zıt anlam içeren kelimeler hakkında bilgi toplamak gerekiyor. Bu sebeple biz de sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan gitmek kelimesinin zıt anlamlısını sizin için ince detayları ile derledik.

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Gitmek kelimesi bilinen her alanda kullanıma uygun olan ve yoğun bir şekilde kullanılan kelimelerden biri olarak değer görüyor. Bu kelimenin zıt anlamlısı gelmek kelimesi olarak ifade ediliyor. Gitmek ve gelmek kelimeleri birbirlerinin zıt anlamlısıdır.

 Gitmenin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Gitmek kelimesinin zıt anlamlısı gelmek olarak biliniyor. Bir yerden uzaklaşmak gitmek kelimesine karşılık gelir. Bir yere yakınlaşmak ise gelmek kelimesine karşılık gelir. Bu yüzden gitmenin zıt anlamlısı gelmek olarak ifade edilir.

 Gitmek Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı olarak gelmek kelimesi öne çıkıyor. Ayrıca gitmek kelimesi her alanda kullanılan bir kelimedir. Gitmenin zıt anlamlısı gelmektir.

 

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#TDK#Sözlük#Gitmenin Zıt Anlamlısı

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