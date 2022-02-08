Gitmenin zıt anlamlısı nedir? Gitmek kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Gitmek kelimesi bilinen her alanda kullanıma uygun olan ve yoğun bir şekilde kullanılan kelimelerden biri olarak değer görüyor. Bu kelimenin zıt anlamlısı gelmek kelimesi olarak ifade ediliyor. Gitmek ve gelmek kelimeleri birbirlerinin zıt anlamlısıdır.

Gitmenin Zıt Anlamlısı Nedir?

Gitmek kelimesinin zıt anlamlısı gelmek olarak biliniyor. Bir yerden uzaklaşmak gitmek kelimesine karşılık gelir. Bir yere yakınlaşmak ise gelmek kelimesine karşılık gelir. Bu yüzden gitmenin zıt anlamlısı gelmek olarak ifade edilir.

Gitmek Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Gitmek sözcüğünün zıt anlamlısı olarak gelmek kelimesi öne çıkıyor. Ayrıca gitmek kelimesi her alanda kullanılan bir kelimedir. Gitmenin zıt anlamlısı gelmektir.