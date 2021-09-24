Gitar Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Gitar Kaça Ayrılır, 4 Telli Gitar Nedir?

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Gitarın sap kısmında ses perdeleri yer almaktadır. Telli çaldılar sınıfına ait bir enstrümandır. Gitarın farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Gitar, değişik ağaç türlerinden imal edilebilmektedir. Bu çalgı her türlü müzikte rahatlıkla kullanılabilir.

Gitar Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Müzik yapımında en fazla kullanılan çalgı aletlerinden biri de gitardır. En bilinen müzik aletlerinden bir tanesidir. Gitarın farklı çeşitleri de bulunmaktadır.

Klasik Gitar

bu gitar, tüm gitarların atası olarak bilinir. Klasik gitarlarda gövdenin tam orta kısmında yuvarlak bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk ses deliği ismi ile bilinmektedir. Gitarın tellerinin titreşmesi ile birlikte gövdedeki hava titreşmektedir. Ardından ses deliğinden ses olarak dışarıya çıkmaktadır.

Klasik gitarlarda kalın yapıda 3 tane tel bulunmaktadır. Bu teller ipeğe sarılan çelikten üretilmiştir. Diğer ince 3 tel ise naylondan üretilmektedir. Bu gitar türü çoğunlukla parmak ile çalınmaktadır. Klasik gitar çalınırken sağ el ile ritim ve harmoni oluşturmak mümkündür.

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Akustik Gitar

Akustik gitar, klasik gitara benzerlikleri ile dikkat çekmektedir. Akustik gitarın gövde bölümü daha şişmandır. Sap kısmı ise daha dar bir yapıda bulunur. Akustik gitarın tüm telleri çelikten imal edilmiştir.

Teller çelikten üretildiği için sap kısmı daha gergin ve basınçlıdır. Bu da sesinin daha temiz ve sert bir şekilde çıkmasına neden olmaktadır. Akustik gitarlarda 4 tane tel sarımlı çeliktir. Diğer iki tel ise sarımsız çelikten üretilmektedir. Akustik gitar çoğunlukla pena ile çalınmaktadır.

Elektrogitar

Elektrogitarlarda tellerin etrafında manyetik bulunur. Bu şekilde amfi yardımı ile elektrik akımı sese dönüşmektedir. Tüm kısımları diğer gitar türlerine oldukça benzerdir. Ancak elektrogitarlarda ekstradan birkaç bölüm daha bulunmaktadır. Manyetik, ses ve ton ayarı, switch, tremolu kolu ek bölümlerdir.

Basgitar

Elektrogitara benzer bir şekilde çalışmaktadır. Normal gitara göre 1 oktav daha kalın bir sesi vardır. Portede basgitar için Fa anahtarını kullanmak gerekmektedir. 4 telli, 6 telli, 12 telli, 5 telli, 7 telli gibi farklı çeşit basgitar türleri bulunmaktadır.

Perdesiz Gitar

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Bu gitar ara seslerin verilmesi amacı ile üretilmiştir. Yapı bakımından klasik gitara benzer. ancak ses rengi daha farklıdır. Perdesiz gitar 1976 yılında Türk müziği seslerine ihtiyaç sebebi ile Erkan Oğur tarafından üretilmiştir. Perdesiz gitar sonraları perdesiz gitar, çift saplı elektrik, klasik perdesiz ya da perdeli gitar, 8 telli perdesiz gitar şeklinde farklı çeşitlerde üretilmiştir.

Lap Steel Gitar

Bu gitar türü Hawaii bölgesine aittir. 6, 7 ya da 9 telli türleri bulunmaktadır. Çoğunlukla bu gitar kucakta tutularak çalınmaktadır.

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Gitar Kaça Ayrılır?

Gitar türleri şu şekilde gruplandırılmaktadır.

Lap Steel Gitar

Klasik Gitar

Bas Gitar

Akustik Gitar

Elektro Gitar

4 Telli Gitar Nedir?

Bas gitar farklı telli çeşitleri ile üretilebilmektedir. Bu gitarların 4 telli modelleri de bulunmaktadır.

Gitarların genelinde bazı bölümler bulunmaktadır. Bunlar;

Köprü; gitarda tellerin bağlandığı gövdeye verilen isimdir. Farklı çeşitleri bulunabilmektedir. Sabit olabileceği gibi oynar şekilli olarak da üretilir.

Manyetik; bu kısım elektrogitar ile manyetik takılan klasik gitarda bulunmaktadır. Titreşimlerin algılandığı bölümdür.

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Eşik; Gitarın sap bölümünde yer alan tellerin akort burgularına gitmeden sonlandıran bölümdür. Çoğunlukla plastikten üretilmektedir. Kemikten ya da değişik bir malzemeden üretildiği de olmaktadır.