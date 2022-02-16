Girizgah nedir, ne işe yarar? Girizgah bölümü nasıl anlaşılır? TDK sözlük anlamı

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Kasidelerde girizgah dışındaki diğer bölümleri şunlardır: 1- Methiye: Şiirin yazıldığı kişinin (örneğin padişah ya da vezirin) övüldüğü kısım 2- Fahriye: Şairin çeşitli söz sanatları ve kelime oyunlarıyla kendi kendisini övdüğü bölüm 3- Tegazzül: (Kasidelerin genelde 5 - 6 beyitten oluşan gazel kısmı)

Girizgah Nedir?

15. yüzyıldan beri kullanılmakta olan girizgah kelimesinin sözlük anlamı giriş ve başlangıçtır. Bu kelimeyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Açılış 2- Giriş 3- Mukaddime 4- Dibace 5- Başlangıç 6- İLK 7- Hasıl-ı Kelam 8- Evveliyat 9- Önsöz 10- Girişlik

Girizgah Ne İşe Yarar?

Girizgah kasidelerde methiye kısmından önce gelir. Kasidelere girizgah kısmının konmasının nedeni, okuru asıl söylenmek istenen söze hazırlamaktır.

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Girizgah Bölümü Nasıl Anlaşılır?

Kaside türündeki şiirlerde girizgah bölümünün neresi olduğunu anlamanın iki yöntemi vardır:

1- Girizgah nesip bölümü ile başlar. Girizgah ise nesipten sonra gelir.

2- Divan şairleri girizgah kısmını kısa tutmak istedikleri için bu bölüm en fazla 2 beyitten oluşur.

Girizgah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre girizgah kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir konuşmayı başlatan ilk söz

İkinci Anlamı: Kasidelerin başlangıç kısmı