Girişimci okul ödülünün sahibi belli oldu

Özel Anabilim Fen-Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden GençBİZZ, Türkiye Finali’nde, ‘Yılın Girişimci Okulu’ olarak seçildi. Bunun sonucunda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Anabilim, ‘J.A.Europe’ tarafından da ‘Yılın Girişimci Okulu’ seçildi. Özel Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Kılıç Aytaçlı “Kurumumuz bir ‘ilk’e imza atarak, kendi bünyesinde hazırlanan ‘Girişimcilik ve İnovasyon’ dersini müfredata yerleştirdi. Öğrencilerimiz, daha lise sıralarında girişimciliği deneyimlemeye başlıyor, girişimcilik ve etkili sunum becerileri eğitimi alıyor. Anabilim İnovasyon Merkezi’mizi kurduk. Bu merkezde pek çok proje fikri hayata geçiriliyor. Girişimcilik ve inovasyon adına yaptığımız bunun gibi çalışmalar sonucunda ‘GençBİZZ Türkiye Finali’nde ‘Yılın Girişimci Okulu’ olarak seçilmenin gururunu yaşadık” dedi.

Avrupa’da Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü program kapsamında, derece alıp seçilen okullar; eğitim vizyonları ve uyguladıkları girişimcilik eğitim programlarının değerlendirilmesiyle ‘Yılın Girişimci Okulu’ olmak için yarıştı. Ülkemizi başarıyla temsil eden Özel Anabilim Ataşehir Fen Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi, Mesleki ve Akademik Okullar kategorisinde ulusal düzeyde yapılan değerlendirme sonucunda, ‘Yılın Girişimci Okulu’ seçildi. 25 Avrupa ülkesinden mesleki ve akademik kategoride seçilen 39 okul, 9 Kasım 2020’de ‘Girişimcilik Okulu (TES) Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Bu yıl altıncısı gerçekleşen yarışmaya, 51 okul müdürü ve öğretmenin katıldığı çevrimiçi etkinlikte okullar ödüllerini alırken, gerçekleşen atölye çalışmalarına da katılım sağladı. ‘TES Ödülleri’ kıtanın dört bir yanından okullara, müdürlere ve öğretmenlere girişimci öğrenim girişimlerinde rehberlik etmek için destekleyici ve motive edici bir çerçeve sağlamayı amaçlayan, ülkemizde Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen bir program.