Girişimci nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Girişimci olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Girişimcilik, bir ticaret kolunda başarılı olmayı hedefleyerek o iş koluna hakim olan kişiye verilen isimdir. Ticaretin her kolunda faaliyet göstererek üretmek üzere bir işe başlayan herkes girişimcidir. Girişimci mal üretimi veya endüstriyel sanayi alanında faaliyet gösterebildiği gibi hizmet üretim alanında da bulunabilir.

Girişimci Nedir?

Girişimci, özgün bir ruhla, potansiyelini bilerek koyduğu reel hedeflerden uzaklaşmadan bir iş kolunda başarılı olmak adına faaliyetlerde bulunan kişilere verilen isimdir. Girişimciler, bildikleri veya hakim oldukları iş kollarında faaliyet göstererek ticari kar amacı güden kurumlarını maksimum seviyelere çıkararak markalaşma yolunda gitmeyi arzulayan kişilerden olabilecek bir meslek koludur.

Girişimci Ne İş Yapar?

Girişimciler fikirlerinde yer alan tüm meslekleri yapabilme potansiyeline sahip olan kişilerdir. Bu iş kolunu girişimci pazar araştırmaları ve bireysel birikimi sonucunda tespit ederek belirler. Girişimciler belirledikleri pazar hedefleri ve bu iş koluna koyacakları sermayelerin miktarına göre farklı iş kollarında faaliyet gösterebilirler. Özel mesleklerde dahi girişimciler faaliyet gösterebilmektedir. (Eğitim, sağlık gibi) Girişimciler dönemsel olarak da iş kollarını iyi belirleyebilecek olan insanladır. Konjektürleri iyi analiz edebilen girişimciler, her dönemde başarılı olabilecekleri işleri gerçekleştirebilirler.

Girişimci Nasıl Olunur?

Girişimci olmak için her şeyden önce geniş bir potansiyele ve analiz yeteneğine sahip olmak gerekmektedir. Lider yapılı insanlar başarılı girişimci olabilmek adına büyük bir avantaj sahibidirler. Görüş ve fikirlere kapalı olmayan, sektörel bazda önemli tecrübesi olan ve tecrübesi olmasa dahi o alanda birikimi olan kişiler girişimci olabilmektedirler. Girişimci olabilmek için üniversitelerden mezun olma şartı yoktur. Tamamen kişinin kendi belirleyeceği hedeflerle alakalıdır. Ancak varılmak istenen hedef akademik bir eğitim ile daha da kolay ulaşılabilir hale gelir. Bu nedenle de mutlaka akademik bir hedef belirlenmeli ve bu yolda eğitim hayatı ile de girişimcilik ruhu birleştirilmelidir.

Girişimci Olma Şartları Nelerdir?

Girişimci olmanın birinci şartı yapılan hataları kabul edip, analiz ederek ders çıkarmaktır. Analiz yeteneği olmayan, sektörel bazlı olgularda kendini değerlendiremeyen insanlar başarılı girişimci olamadıkları gibi kısa zamanda iflas eşiğine gelmektedir. Girişimci olmanın en önemli kuralı ise mutlaka bilgi sahibi olan ve analiz edilebilecek sektörlere yatırım yapan insan olmaktır.

İktisadi anlamda elindeki sermayeyi doğru kullanabilmek de girişimciliğin olmazsa olmazı olan kurallar arasında gelmektedir. Girişimci tek bir plana bağlı kalmadan farklı planlar yaparak işletmesini ayakta tutmayı bilecek iktisadi birikimde olan insanlardır. Girişimci olacak olan insanların insan ilişkileri de çok iyi olmalıdır. Girişimcilik ruhunun en temel felsefesi, insan ilişkileri ile birlikte ticari ilişkileri de geliştirmektir. Bu nedenle de girişimci olmak isteyen insanların insani ilişkileri de iyi olmak durumundadır.

Girişimci Maaşları ve İş İmkanları Nelerdir?

Girişimci olan insan kendi maaşını kendi belirleyen kişi anlamına gelmektedir. Bu nedenle de belirli bir maaşı yoktur. Girişimci insanlar kazanacakları tutarları, mali tablo analizleri ve sermayenin doğru değerlendirilmesi sonucunda kendi belirleyecek olan prensiplere sahip olan insandır. Girişimciler için kazancın bir sınırı olmadığı gibi iş imkanı sonsuzdur. Her iş kolunda faaliyet gösterebilir ve hatta olmayan faaliyet kollarını da geliştirerek yeni perspektifler yaratabilir. Girişimciliğin en temel kuralı sermayeyi katlayarak maksimum başarıyı hedefleyen değerlere sahip olmaktır.