Girişimci adayları ünlülerle buluştu

Her sene 50 bin lise ve üniversite öğrencisinin başvurduğu, pozitif teknolojileri dünyanın en dezavantajlı bölgelerine ulaştırmak isteyecek kadar tutkulu girişimcilerle yatırımcıları buluşturan YGA Zirvesi başladı. Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA bu yıl 20’nci kez, “Kanatlarını Dünyaya Aç” temasıyla açıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, “İnsanlığa faydalı bir ilke birlikte imza atmak. Ne mutlu bu çift kanatlı hayalin ortağı olan, sanatçıya, iş ve bilim insanına, girişimciye... İstanbul bu çift kanatlı hayal ortakları sayesinde, vicdanlı teknolojilere liderlik eden ekosistemin merkezi olacak” diye konuştu.

Zirvenin ilk günü, çift kanatlı girişimciler ve dünya çapında isimlere ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ilk bölümünde YGA’nın en yeni girişimi Up School tanıtıldı. Ardından Türkiye ve dünyadan birçok önemli iş insanı ve akademisyen sırasıyla konuşmalarını yaptı. Zirveye katılan isimlerden biri olan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı şöyle konuştu:

“Sizler gibi çift kanatlı gençleri ne ekonomik krizlerin ne salgın hastalıkların hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyabileceğine inanıyorum. YGA gençleri olarak bizleri bekleyen geleceğe yaratıcılık ve cesaretle hazırlandığınızı biliyorum. Sizler gibi çift kanatlı gençleri ne ekonomik krizlerin ne salgın hastalıkların ne de başka engellerin hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyabileceğine inanıyorum. Çünkü aklın ve bilimin pusulasıyla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok”

YGA’DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Etkinliğin ikinci bölümünün açılışını yapan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, YGA’lı gençlere seslenerek, “Kanatlarımızı dünyaya açmamız gerekiyor. Çift kanatlı insanlar, dünyayı değiştirmek için kalplerini ve zihinlerini buluşturuyorlar” mesajı verdi. Etkinliğin ikinci bölümünde V Vakfı Kurucusu Vuslat Doğan Sabancı, New York Times’ın çok satan yazarlarından ve Women For Women International Kurucusu olan Zainab Salbi’yi; Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen ise Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg’i ağırladı.

Etkinliğin ilk günkü konukları arasında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, Imperial College London’dan Prof. Washington Yotto Ochieng, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan da yer aldı. Etkinliğin diğer oturumlarında The Earthshot Prize Ödülü Tasarım ve Etki Başkanı Rachel Moriarty ile İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, The Earthshot Ödülü’nü (Yeşil Nobel) konuştu. Ayrıca YGA Lise ve Üniversite Programları da katılımcılarla paylaşıldı.

GENÇLER SORDU YGA HAYAL ORTAKLARI CEVAPLADI

İnteraktif olarak gerçekleştirilen zirvede katılımcı gençler aralarında Sani Şener, Ümit Boyner, Erol Tabanca, Gamze Cizreli, Haydar Yenigün, Derya Matraş, Agah Uğur, Ebru Dorman, Erinç Özada, Ali Karabey ve Yüksel Çomak’ın yer aldığı YGA Hayal Ortakları’na sorular yönelterek onlarla sohbet etti.

13 Aralık Pazar günü de devam edecek olan zirvede FutureBright Gençlik Araştırması sonuçları katılımcılarla paylaşılacak. Zirve aralarında Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan tek Türk profesörü Mehmet Toner, basketbol oyuncusu Sinan Güler, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp ve melek yatırımcı Melih Ödemiş’in de yer aldığı birbirinden önemli isimleri ağırlayacak.

İSTANBUL VİCDANLI TEKNOLOJİLERE LİDERLİK EDEN EKOSİSTEMİN MERKEZİ OLACAK

Her yıl 50 binin üzerinde başvuru alan YGA Parogramına 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçiliyor. Bu programda seçilen çift kanatlı girişimciler bilim insanı, akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan aralarında Prof. Aziz Sancar, Ali Koç, Faruk Eczacıbaşı, Prof. Mehmet Toner, Prof. Kristi Roube, Prof. Doğan Cüceloğlu gibi isimlerin olduğu YGA hayal ortaklarından eğitimler alıyor bununla birlikte YGA’nın sosyal inovasyonlarında gönüllü çalışıyor. Sadece Türkiye'deki öğrenciler değil Harvard MIT, Brown, Berkeley, Imperial College, Turin Politeknik, Münih Teknik üniversiteleri ve yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de zirveyi izledikten sonra YGA projelerinde görev alıyor ve böylelikle YGA ekosistemine adım atıyor.