Giresun'un alan kodu kaçtır? Giresun telefon kodu hakkında bilgi

Daha çok tarım ve hayvancılık üzerinden öne çıkan Giresun, özellikle fındık üretimi konusunda dünya çapında önemli bir potansiyel teşkil eder. Aynı zamanda balıkçılık ve avcılık konusunda da öne çıkan bir şehir olması ile beraber, Turizm açısından deniz turları yaygın olarak değerlendirilmektedir.

Giresun'un Alan Kodu Kaçtır?

Giresun alan kodu 0 454’tür. Bu alan kodunu kullanarak arzu ettiğiniz sabit bir numaraya ulaşım sağlayabilirsiniz. 454 olarak atanmış alan kodu ile beraber hem merkezi açısından hem de farklı ilçeleri konusunda iletişim kurmanız oldukça kolay. Hem turizm hem de sanayi ve tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir şehir olarak öne çıkan Giresun, devamlı olarak iletişimde kalınan şehirlerden biridir.

Bu yüzden amaca bağlı olarak Giresun şehrin alan kodunu değerlendirebilir ve sabit hatları arayabilirsiniz. Aynı zamanda piknik yapmak, balık tutmak ve ormanlık alanları yürüyüş yapmak gibi birçok güzel aktivitesi bulunan en güzel şehirler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Her geçen yıl gelişme göstermeye devam eden en önemli şehirlerinden biri olması ile beraber, amaca bağlı olarak farklı yerleri aramak için alan kodunu kullanabilirsiniz.