Giresun plaka kodu kaçtır? Giresun ve ilçelerinin plaka harfleri

Giresun şehri ülkemizin 7 bölgesinden biri olan Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan bir ilimizdir. Bu ilimizin plaka kodunu ise 28 numaralı plaka kodu oluşturmaktadır.

Giresun Plaka Kodu Kaçtır?

Giresun Karadeniz Bölgemize ait bir ili teşkil eder. Her ilin bir plaka kodu olduğu gibi Giresun ilinin de bir plaka kodu vardır. Giresun ilinin plaka kodu 28 numaralı plaka kodudur. Plaka kodlara alfabe sıralamasına göre illere verilmiştir. G harfi de alfabe de önde gelen bir harf olduğu için Giresun'un plaka kodu ön sıralarda yer alan rakamlardan birisini oluşturur. Türkiye'de toplam 81 tane şehir bulunur. 81 tane şehir bulunmasından ötürü de toplam 81 tane plaka kodu bulunmaktadır. Bu 81 tane ilin 28. olanı da Giresun olmaktadır.

Giresun ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Giresun'un plaka kodunun 28 olduğunu yukarıda belirttik. Bunun yanı sıra Giresun'un toplam 16 tane ilçesi bulunur. Aynı zamanda da toplam semt sayısını ise 43 sayısı teşkil eder. Bunlara artı olarak da Giresun il sınırları içinde 743 tane mahallesi bulunur. Giresun'un ilçelerinin de plaka harfleri mevcut bulunmaktadır. Arabalara verilen plaka numaraları bundan ileri gelir. Bu plaka harfleri şu şekildedir:

Giresun Merkez ilçesi plaka harfleri şu şekildedir:

28 AC 001 - 28 AY 999

28 D 0001 - 28 D 5000

28 DA 001 - 28 DA 999

28 DC 001 - 28 DD 999

Şebinkarahisar İlçesi plaka harfleri:

28 AZ 001 - 28 AZ 999

28 D 7001 - 28 D 8000

28 DE 001 - 28 DF 999

Bulancak İlçesi plaka harfleri:

28 D 5001 - 28 D 6000

28 K 5001 - 28 K 6000

28 M 5001 - 28 M 6000