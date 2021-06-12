Giresun lise taban puanları 2021! Giresun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Giresun'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Giresun'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 434,6727 3,1 0,04 GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 414,5952 5,55 2,05 GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,7591 6,73 2,79 GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,9852 9,53 2,28 GİRESUN / MERKEZ / Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,1223 12,99 5,63 GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 363,1058 16 4,2 GİRESUN / MERKEZ / Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 362,6703 16,12 0,04