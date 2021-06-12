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Eğitim
Haber Giriş: 12.06.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Giresun lise taban puanları 2021! Giresun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Giresun lise taban puanları 2021! Giresun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Giresun'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Giresun LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Giresun'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Giresun'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150434,67273,10,04
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150414,59525,552,05
GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120406,75916,732,79
GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150390,98529,532,28
GİRESUN / MERKEZ / Hamdi Bozbağ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180375,122312,995,63
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60363,1058164,2
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150362,670316,120,04
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120359,641716,922,11
GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30329,69222611,46
GİRESUN / ESPİYE / Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90312,634432,1310,35
GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30307,479834,138,95
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30305,925934,7416,68
GİRESUN / MERKEZ / Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34264,377354,6523,45
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34261,122156,5121,16
GİRESUN / PİRAZİZ / Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34229,857976,3617,44
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKızİngilizce34209,584888,9328,43
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