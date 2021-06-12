Giresun lise taban puanları 2021! Giresun LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Giresun'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Giresun LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Giresun'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Giresun'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|434,6727
|3,1
|0,04
|GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|414,5952
|5,55
|2,05
|GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|406,7591
|6,73
|2,79
|GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|390,9852
|9,53
|2,28
|GİRESUN / MERKEZ / Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|375,1223
|12,99
|5,63
|GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|363,1058
|16
|4,2
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|362,6703
|16,12
|0,04
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|359,6417
|16,92
|2,11
|GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|329,6922
|26
|11,46
|GİRESUN / ESPİYE / Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|312,6344
|32,13
|10,35
|GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|307,4798
|34,13
|8,95
|GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|305,9259
|34,74
|16,68
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|264,3773
|54,65
|23,45
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|261,1221
|56,51
|21,16
|GİRESUN / PİRAZİZ / Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|229,8579
|76,36
|17,44
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|209,5848
|88,93
|28,43