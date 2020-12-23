Gıda Teknikeri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gıda Teknikeri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Gıda teknikeri gıdaların üzerinde mikrobiyolojik testler yaparak sağlık standartlarının korunmasına yardımcı olur.

Gıda Teknikeri Nedir?

Gıda teknikeri, gıda ürünlerinin sağlık standartlarına uygun bir şekilde paketlenerek üretilmesini sağlayan uzman kişilerdir. Bu kişiler, genellikle gıdalar üzerinde mikrobiyolojik testler yapar. Gıda teknikerleri, gıdaların sağlıklı bir şekilde üretilerek tüketicilere sunulmasını sağlar.

Gıda Teknikeri Ne İş Yapar?

Gıda Teknikerlerinin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır;

Gıda işleme ve depolama operasyonlarını değerlendirir,

Matematiksel ve kimyasal kurallar çerçevesinde tuz içeriğini, bileşenleri, formülleri ve diğer pek çok ürün faktörünü hesaplar.

Gıdalar üretim sürecine girmeden önce gıdalardan numune alır ve diğer ürün faktörlerini hesaplar.

Gıda yönetmeliklerine uygulamasına ve ürünlerin kalite standartlarına göre üretilmesinde büyük bir rol oynar.

Tespit edilen sağlıksız ürünlerin ya da sağlık ihlallerinin bir rapor haline getirilerek yönetim birimlerine sunmak,

Malzeme ve ürün kalitesini arttırmak,

Gıda işleme, kontrol, üretim, dağıtım ve paketleme için yeni yöntemler geliştirmek,

Ambalajlı ürünlerin belirlenen şartlara ve özellikler uygun şekilde üretilmesini sağlamak,

Gıda tesisi operatörleri, gıda mühendisleri ve pazarlama uzmanları ile iş birliği içinde çalışmak,

Gıda mevzuatında meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

Mukavemet, sertlik ya da boyutların standartlara uygun olup olmadığından emin olmak için teneke, şişe veya diğer ambalajlarını test etmek.

Gıda Teknikeri Nasıl Olunur?

Gıda Teknikeri olmak için öncelikle ÖSYM’nin hazırlamış olduğu TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan başarılı bir puan almanız gerekir. 2 yıllık eğitim veren Gıda teknikerliği eğitimi veren önlisans programlarından başarı sağlayabilmek için TYT sınavına girmek yeterlidir. Gıda teknikeri olmak isteyen kişilerin Gıda Teknolojileri bölümünden mezun olması gerekir. Firmalar, faaliyet gösterdikleri bölgelere göre adaylara meslek yüksekokullarının, Kimya teknolojisi, süt ürünleri ve ilgili bölümlerden mezun olma şartı vardır.

Gıda Teknikeri Olma Şartları Nelerdir?

Türk Gıda Kodeksi mevzuatına hakim olmak,

Yüksek konsantrasyona sahip olmak ve detaylara önem vermek,

Laboratuvar gibi kapalı alanlarda uzun süre çalışabilmek için fiziki yeterlilik sahibi olmak,

Rapor ve sunum becerisi gerçekleştirmek,

Erkek adaylar için askeri yükümlülük bulunmamak,

Mükemmel sözlü ve yazılı bir işleyişine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uyumlu olmak.

Gıda Teknikeri Maaşları Ne Kadardır?

Gıda Teknikeri, çalıştığı işe, işindeki başarısına ve sektörde kazanmış olduğu deneyim ile doğru orantılı maaş alır. Okuldan yeni mezun olmuş bir gıda teknikeri işe 2600 TL ile 4000 TL arasında alacağı maaş ile başlar. Özel sektörde ise gıda teknikerlerinin maaşları genellikle daha düşüktür ve asgari ücret ile işe başlayabilir.

Gıda Teknikerinin İş İmkanları Nelerdir?

Gıda teknikerleri, her türlü gıdanın işlenmesinde çeşitli teknikler kullanır ve bu teknikleri her geçen gün geliştirmeye çalışır. Gıdaların insan sağlığına uygun olup olmadığını denetlemekle sorumludur. Aynı zamanda gıdalar üzerinde çeşitli analizler yapar, analizleri bir rapor haline getirir ve gerekli gördüğü zamanlarda yetkililerle paylaşır.

Gıdaların paketlenirken dışarıdan herhangi bir zarar görmemesi için denetler. Gıdaların uygun şartlarla paketlenmesini ve tüketicilere sunulmasını sağlar. Aynı zamanda bozulmuş, tarihi geçmiş ve uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesini önler. Gıda hijyeni ve sanitasyonu kontrol eder. Gıda teknikerleri, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı kontrol Laboratuvarı, fabrikalarda, çeşitli kamu kurumlarında ve pek çok gıda üretimi, kalite denetleme merkezinde çalışmasını sağlar.