Gıda Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Gıda Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özel sektörde pek çok farklı firmada çalışma imkanı bulunan gıda mühendisliği, aynı zamanda devlette çalışma fırsatı da sağlıyor. İyi bir meslek olması ile beraber ayrıca oldukça fazla iş imkanı bulunduğunu dile getirmek mümkün.

Gıda Mühendisliği Nedir?

Her türlü gıdanın kurallara uygun bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi ve nakledilmesi konusunda hijyenik kurallar üzerinden süreci sağlayan kişilere gıda mühendisi denir. Pek çok farklı firmanın ürünlerini düzgün bir şekilde hazır hale getirmesi ve ülkenin dört bir tarafını ulaştırılması noktasında büyük öneme sahiptir.

Gıda Mühendisi Ne İş Yapar?

Bir firma bünyesinde gıdaların sağlıklı ve hijyenik bir ortam içerisinde üretilmesi, paketlenmesi ve nakledilmesi gıda mühendisinin işidir. Aynı zamanda kimya, fizik ve mikrobiyoloji alanları üzerinde ortak bir çalışma eşliğinde işini sürdürür. Ürün kalitesi ve gıdaların sağlıklı bir şekilde gerekli noktalara ulaştırılması gıda mühendisinin sorumluluğu altındadır.

Gıda Mühendisi Nasıl Olunur?

Gıda mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans derecesi eşliğinde gıda mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Mezuniyet belgesini alınması ile beraber hem devlet bünyesinde hem de özel sektörde pek çok farklı alanda iş bulmak mümkün.

Gıda Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Ürünlerin tüketime hazır hale gelene kadar süreçlerini yönetmek gıda mühendisinin en önemli görevler içerisinde yer almaktadır. O yüzden mutlaka 4 yıllık Lisans mezunu olarak gıda mühendisi unvanını alma şartı bu meslek içerisinde yer alır. Tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor. İyi bir kariyer yapmak ve yükselmek için belli başlı bazı niteliklere sahip olmak gerekir.

- Ekip çalışmasına yatkın bir kişiliğe sahip olmalıdır.

- Yazılı ve sözlü olarak etkin bir iletişim becerisine sahip olunmalıdır.

- Analitik ve sayısal açıdan güçlü bir beceriye sahip olmak gerekir.

- Opsiyonel olarak erkek adaylar için askerliğini bitirmiş olmak avantajdır.

- Gıda güvenliği ve hijyeni konusunda titiz bir çalışma becerisine sahip olmak gerekir.

Gıda Mühendisi Görevleri Nelerdir?

Gıda mühendisinin çalıştığı sektöre ve firmanın anlayışına bağlı olarak farklı görevleri bulunmaktadır. Fakat ortak olarak birtakım görevleri ele almak mümkün;

- Genel olarak tüm gıdaların üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi ile beraber ulaştırılmasında görev almak.

- Hijyen ve temizlik standartlarına uyum sağlamak.

- Gıda numunelerini test etmek ile beraber incelemek ve raporlamak.

- Gıda ürünleri içerisinde yer alan katkı madde kullanımını incelemek.

- Yeni ürün fikirleri konusunda geliştirme sağlamak ve takım çalışmasına el almak.

- Üretim ve performans değerlendirmesini sağlamak.

- Gıda ürünleri konusunda firmalar için teknik destek ve pazarlama hizmeti sunmak.

Gıda Mühendisliği Maaşları Ne Kadar?

Gıda Mühendisleri maaşları bulunduğu sektör ve firma kapsamında 3000 TL ile 3500 TL arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak Ortalama olarak aylık maaşlar 3400 TL gibi bir miktar üzerinden belirlenmekte ve hesaplanmaktadır

Gıda Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Gıda Mühendisleri adından da anlaşılacağı üzere gıda sektörü ile ilgili pek çok farklı firmada iş bulabilir. Özellikle gıda sektöründeki tüm firmaların mutlaka gerekli denetimlerin yapılabilmesi için, gıda mühendisi çalıştırılması gerekir. Bu doğrultuda ayrıca devlet memuru olarak da gıda mühendislerinin çalışma hakları bulunmaktadır.