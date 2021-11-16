Gıda kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gıdanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Dünya Kupası için sevindiren olasılık Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...Dünya Kupası için sevindiren olasılık! Haydi Belçika... Kafa karıştıran avantaj...#A Milli Takım
Usta şair Sezai Karakoç hayatını kaybettiUsta şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
Türkiye maçı öncesi Karadağda Covid-19 vakasıTürkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!#Dünya Kupası
24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm 24 yaşındaki genç kayıp olarak aranıyordu... Feci ölüm#Çorum
Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadıBaşak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti… Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı#Başak Cengiz
Almanyadan kritik hamle Avrupanın gözü burada: Sert yükselişAlmanya'dan kritik hamle! Avrupa'nın gözü burada: Sert yükseliş#Avrupa
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Hakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayıHakim koronaya yenildi, gözyaşları sel oldu! Annesinden yürek yakan feryat... Çok acı aşı detayı#Koronavirüs
Gerçek yürek yakıcı 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığıGerçek yürek yakıcı! 70 yıllık hükümdarın büyük yalnızlığı#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Gıda kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gıdanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Gıda#Nedir
Gıda kelimesinin eş anlamlısı nedir Gıdanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimizde bulunan her kelimenin aslında eş anlamlısı bulunmaktadır. İnsanlar her kelimenin eş anlamlısını tam olarak bilememektedir. Gıda kelimesinin eş anlamlısı çok basit olsa da kişiler iki kelimeyi farklı sanmaktadır. Gıda kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gıda kelimesi ne anlama gelir? Sizler için gıda kelimesinin eş anlamlısını ve örnek cümleleri detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Gıda kelimesinin eş anlamlısı besin kelimesidir.

 Gıda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen ve cümlenin anlamını değiştirmeyen kelimelerdir. Gıda kelimesinin eş anlamlısı besin kelimesidir. Cümle içerisinde geçen gıda kelimesi yerine besin kelimesi yazılırsa cümle de anlam değişmez.

 Gıda Ne Demek?

 Gıda kelimesi insan ihtiyaçları ile ilgili olduğu için günlük hayatta oldukça sık kullanılmaktadır. Gıda kelimesi dilimize arpaca dilinden geçmiştir. Gıda kelimesinin ilk kullanıldığı tarihler 1300’lü yıllar olarak bilinmektedir. Gıda kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamına bakıldığında besin kelimesi çıkmaktadır. Besin kelimesi gıda kelimesinin eş anlamlısıdır.

 Besin Ne Demek?

 Gıda kelimesinin eş anlamlısı besin kelimesi olduğundan onunda anlamı bilinmelidir. Besin kelimesinin anlamında varlığı sürdürebilmek için gerekli olan şey anlamı çıkmaktadır.

 Gıda ve Eş Anlamlısı İçin Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Aldığımız besinlere dikkat etmeliyiz

Aldığımız gıdalara dikkat etmeliyiz

Yedikleri gıdalar zararlı mı?

Yedikleri besinler zararlı mı?

Ekmek, yoğurt, peynir ve zeytin bir besindir.

Ekmek, yoğurt, peynir ve zeytin bir gıdadır.

Sağlıksız besinler tüketmek çok zararlıdır.

Sağlıksız gıdalar tüketmek çok zararlıdır.

Protein bakımından zengin besinleri yemeyi tercih ederim.

Protein bakımından zengin gıdaları yemeyi tercih ederim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Gıda#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon