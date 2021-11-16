Gıda kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gıdanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Gıda kelimesinin eş anlamlısı besin kelimesidir.

Gıda Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen ve cümlenin anlamını değiştirmeyen kelimelerdir. Gıda kelimesinin eş anlamlısı besin kelimesidir. Cümle içerisinde geçen gıda kelimesi yerine besin kelimesi yazılırsa cümle de anlam değişmez.

Gıda Ne Demek?

Gıda kelimesi insan ihtiyaçları ile ilgili olduğu için günlük hayatta oldukça sık kullanılmaktadır. Gıda kelimesi dilimize arpaca dilinden geçmiştir. Gıda kelimesinin ilk kullanıldığı tarihler 1300’lü yıllar olarak bilinmektedir. Gıda kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamına bakıldığında besin kelimesi çıkmaktadır. Besin kelimesi gıda kelimesinin eş anlamlısıdır.

Besin Ne Demek?

Gıda kelimesinin eş anlamlısı besin kelimesi olduğundan onunda anlamı bilinmelidir. Besin kelimesinin anlamında varlığı sürdürebilmek için gerekli olan şey anlamı çıkmaktadır.

Gıda ve Eş Anlamlısı İçin Örnek Cümleler

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Aldığımız besinlere dikkat etmeliyiz

Aldığımız gıdalara dikkat etmeliyiz

Yedikleri gıdalar zararlı mı?

Yedikleri besinler zararlı mı?

Ekmek, yoğurt, peynir ve zeytin bir besindir.

Ekmek, yoğurt, peynir ve zeytin bir gıdadır.

Sağlıksız besinler tüketmek çok zararlıdır.

Sağlıksız gıdalar tüketmek çok zararlıdır.

Protein bakımından zengin besinleri yemeyi tercih ederim.

Protein bakımından zengin gıdaları yemeyi tercih ederim.