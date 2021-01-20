Ghz nedir ve ne işe yarar? Ghz yükseltme hakkında bilgi

GHz bir sistem içerisinde her saniye içerisinde yapılan işlem sayısını belirtmek ve belirlemek için kullanılmaktadır.

GHZ Nedir ve Ne İşe Yarar?

GHz işlemcilerinin hızlarını tespit etmek için tercih edilen bir saat frekans birim sistemidir. Bununla beraber işlemcinin işleme potansiyeli de bu sistem tarafından hesaplanmaktadır. GHz farklı isimlerle de kullanılabilir bunlar saat hızı ve saat oranı olarak geçmektedir.

GHz bir işlemci sistemin saniyede ne kadar işlem yaptığını tespit etmektedir bununla beraber gerçekleştirebileceği en yüksek oranda ki işlem sayısında kişilere vermektedir. Bir işlemci sistemin yaptığı her bir hesaplama işlemi için 1 Hertz verilmektedir. Bunu basit bir şekilde anlatmanın diğer bir yöntemi ise işlemcinin 2.5 GHz değerinde olması demek, işlemcinin bir saniye içerisinde 25.000.000.000 işlem yaptığı anlamına gelmektedir.

Kısaca 2.5 GHz bir işlemciye sahip olan sistem, bir saniye içerisinde ortalama 25 milyar işlem gerçekleştirme imkanına sahiptir. Bununla beraber işlemcinin tek değilde, çift çekirdekli olması durumunda bu rakam iki katına çıkmaktadır. Bunun için yapılacak olan işlemin, çekirdek sayısıyla çarpılması oldukça önemlidir.

Dört çekirdekli bir işlemcide, bu sayı dörtle çarpılır. 2.5 GHz işlemci hızına sahip olan bir sistemin, dört çekirdeği olması durumunda bir saniye içerisinde gerçekleştirebileceği işlem kapasitesi 100.000.000.000 olur.

Bir işlemcinin GHz hızının ve çekirdeğinin yüksek olması o sistemin daha fazla hızlı işlem yapmasına yardımcı olmaktadır. Kısacası iki işlemci arasında 2.3 GHz ve 2.5 Ghz karşılaştırıldığında, 2.5 GHz her zaman daha hızlı işlem yapacaktır. Günümüzde 3.8 GHz ve üstü işlemci sistemleri bulunmaktadır ve 1 GHz hızına sahip işlemciler kullanılmamaktadır.

GHZ Yükseltme Hakkında Bilgi

GHz yükseltme işlemi donanımsal ve yazılımsal olarak iki farklı türde yapılabilir. Donanımsal olarak yükseltme bilgisayarın anakart yapısı ve diğer parçalarıyla uyum bir işlemci alınarak yapılabilir. Bununla beraber bu işlemde için yüksek değerli bir GHz alarak, sisteminizi daha hızlı bir hale getirebilirsiniz.

Yazılımsal olarak ise birçok farklı sistemle GHz hızını yükseltebilirsiniz. Genellikle bu işlem için overclock çalışmaları yapılmaktadır ve bu işlemin profesyonel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Amatör bir şekilde yapılan işlemlerden biri ise GHz değeri için, Windows içinden ayarlama yapmaktadır. Windows sisteminin içerisinde yer alan dengeli güç planı içerisinde bulunan yüksek performans seçeneğini tercih edilebilir. Bu işlem, bilgisayarı daha verimli bir hale getirir.