Ghetto ne demek? Ghetto nedir? Ghetto kelimesi neden kullanılır?

Ghetto Fransızca bir kelimedir. Dolayısıyla Türkçeye de Fransızcadan gelmiştir. Genel olarak Yahudi mahallesi, azınlık mahallesi anlamlarında kullanılır.

Ghetto Ne Demek?

Ghetto kelimesi dilimizde getto olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğünde anlamı belirtilmiştir. Buna göre sözlük anlamı; Yahudileri kontrol altına alabilmek için Yahudi nüfusunun toplanıp, dışa kapalı bir alanda yaşamak zorunda bırakılmasıdır.

Kelimenin farklı anlamları da mevcuttur. Aynı yerden gelen insanların yerleşim bölgesini ifade etmek için de getto kelimesi kullanılır. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki Yahudilerin gönüllü ya da zorunlu olarak ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri bir mahallede barınması anlamında Yahudi mahallesi olarak da kullanıldığı bilinir. Kısaca getto, azınlık bir grubun sürüldüğü ya da barındığı yer ve yaşam biçimi demektir. Getto sadece mekan farklılığını ifade etmez. Mekanla birlikte ideolojik ve kültürel farklılığı da ifade etmektedir.