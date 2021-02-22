Gezen Ayağa Taş Değer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözünde ''gezmek'' fiili, olumsuz anlamda fazla meraklı olmak ve gereksiz şeylerle uğraşmak anlamına gelir. Bu söz genelde kendisini ilgilendirmeye şeylere karışan kişileri uyarmak için kullanılır.

Gezen Ayağa Taş Değer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gezen Ayağa Taş Değer atasözü, fazla meraklı olmanın insana yarardan çok zarar getireceği anlamına gelir. Atasözü aynı zamanda çok fazla şey deneyen insanların sürekli yanılacağına dair uyarı niteliği taşır. Çok fazla gezen ayağa taş değme ihtimali nasıl yüksekse, çok fazla yeni şey deneyen kişilerin hayal kırıklığına uğrama ihtimali de o kadar yüksektir.

Gezen Ayağa Taş Değer Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı:

1- Sen yine de dikkatli ol; gezen ayağa taş değer.

2- Babam beni gezen ayağa taş değer deyip uyarmıştı.