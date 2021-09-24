Geyik Türleri Ve Cinsler Nelerdir? Geyik Ve Ceylan Türleri Aynı Mı? Geyiklerin Özellikleri..

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Geyik türleri arasında oldukça farklı türler bulunmaktadır. Bu türlerin farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere göre geyikleri kolayca anlamak mümkündür. Ayrıca birçok hayvanat bahçesinde geyik bulunduğu için hem çocuklar hem de büyükler geyikleri çok sevmektedirler. Çok sayıda geyik türü olması bu türe karşı olan ilgiyi artırmaktadır.

Geyik Türleri ve Cinsler Nelerdir?

Geyik, geyikgiller familyasına ait olan bir türdür. Otçul ve memeli olan geyikler geviş getiren hayvanlardan birisidir. 50'den fazla geyik türü olduğu bilinmektedir. Bu yüzden tüm geyik türlerini yazmak mümkün değildir. En çok bilinen geyik türlerini öğrenmeniz yeterli olacaktır.

Sığın Geyiği

Oldukça iri bir geyik türü olduğu görülmektedir. Hatta yaşayan geyik türleri arasında en iyisi olduğu bilinmektedir. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrasya sığın geyiğinin en önemli yaşam alanlarıdır.

Karaca

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Anadolu, Avrasya ve Hazar Denizi'nin kıyılarında bulunmaktadır. Ayrıca bu türe benzer olan Sibirya karacası da bulunmaktadır.

Kızıl Geyik

Dünya üzerinde bulunan en büyük geyiklerden birisidir. Afrika'daki bulunan tek geyik türü kızıl geyiktir. Özellikle Kafkas Dağları ve Hazar Denizi'nin kuzeyinde oldukça çok kızıl geyik bulunmaktadır. Yetişkin bir kızıl geyik 200 kg civarında olabilir.

Ren Geyiği

Geyik türleri içerisinde oldukça ilgi çeken bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Boynuzları çok ilgi gören bu geyik türünün arktik ve subarktik bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Boyları 80 ile 150 cm arasında değişmektedir. Yetişkin bir ren geyiği 160 kg civarında olmaktadır.

Alageyik

Alageyik, geyikgiller familyasından olan benekli ve kürek boynuzlu bir geyik türüdür. Dünyanın en saf yabani alageyikleri Antalya'da bulunmaktadır. Orada yaşayan insanlar bu geyik türüne benekli geyik ismini vermiştir.

Sika Geyiği

Bu geyik türünün uzunluğu 1 metre civarındadır. Yetişkin bir sika geyiği 40 kg civarında bir kütleye sahiptir. Bu geyik türü özellikle Doğu Asya bölgesine özgüdür. Sika geyiğinin benekli bir yapısı vardır ve Japon geyiği olarak da bilinmektedir. Çünkü Japonya'da sıkça sika geyiği bulmak mümkündür.

Geyik ve Ceylan Türleri Aynı mı? Geyiklerin Özellikleri Nelerdir?

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Geyik ve ceylan birçok kişi tarafından aynı hayvana verilen isim olarak bilinmektedir. Ancak bu iki hayvan farklı hayvanlardır. Bazı kişiler ise geyiğin yavrusuna ceylan ismi verildiğini düşünmektedir. Bu yanlış bir bilgidir. Çünkü ceylan ve geyik farklı hayvanlardır. Geyik, geyikgiller ailesine mensupken ceylan ise boynuzlugiller ailesinin bir üyesi olarak bilinmektedir.

- Geyikler ceylanlara göre daha büyüktür.

- Geyiklerin 50'den çok türü bulunmaktadır.

- Geyikler geviş getiren hayvanlardır.

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- Otçul ve memeli olan geyiklerin devasa boyutta türleri bulunabilmektedir.

- Geyiklerin ömrü 30 yıl civarındadır. Dişi geyik tek doğumda bir veya iki yavru dünyaya getirmektedir. Azda olsa üç yavru doğduğu da görülmüştür.

- Geyiklerin fiziksel yapıları engebeli geniş ormanlık alanlara oldukça uygundur. Uzun ve güçlü bacakları bulunmaktadır.

- Meyveler, taze çimenler, genç yapraklar ve yumuşak dallar geyiklerin besinleri arasında yer almaktadır. Bunlara benzer daha birçok besin seçenekleri olduğu bilinmektedir.

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- Geyikler oldukça geniş bölgelerde yaşamaktadırlar. Afrika Kıtası, Asya, Orta ve Güney Amerika ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde geyik görmek mümkündür.

- Türkiye'de Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıkça kızıl geyik bulunmaktadır.