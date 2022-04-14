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Getup 2. Ve 3. Hali Nedir? Getup Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Getup 2. Ve 3. Hali Nedir Getup Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Get up İngilizce bir fiildir. Bu fiilin Türkçe anlamı kalmaktır. Sıklık ile kullanılan get up fiili geçmiş zamanlarda değişiklik göstermektedir. İngilizcede geçmiş bir zamandan bahsedildiği zaman fiiller değişmektedir. Düzensiz olan fiillerin ikinci ve üçüncü halleri farklıdır. Bu hallerin ezberlenmesi gerekmektedir. Peki, get up fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir? Get up fiilinin örnekleri nelerdir detayları ile derledik.

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 Get up; kalmak anlamındadır. Düzensiz bir fiil olan get up, hallerde değişiklik göstermektedir. 

 Get Up Fiilinin İkinci Hali Nedir? 

 İngilizcede get up fiili geniş zamanda he, she, it ile kullanıldığı zaman gets up şeklinde olur. Diğer özneler ile get up şeklinde kullanılır. Yardımcı fiil olarak do yardımcı fiili kullanılmaktadır. 

 Get up fiilinin ikinci hali got up şeklinde olur. Past yani geçmiş zaman da kalktım anlamında kullanılır. Bütün özneler ile aynı şekilde kullanılmaktadır. 

I got up early yesterday. (Dün erken kalktım) 

He didn’t get up. (O kalkmadı) 

Get Up Fiilinin Üçüncü Hali Nedir? 

 Get up fiili düzensiz bir fiildir. Past perfect tens yani -mış’lı geçmiş zaman ile kullanıldığı zaman bu fiil hal değiştirir ve üçüncü halini alır. Get up fiilinin üçüncü hali gotten up şeklinde olmaktadır. Kazanılmış anlamına gelmektedir. 

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The best presents I have ever gotten up. (Şimdiye kadar aldığım en iyi hediyeler) 

He has gotten up a house. (O bir ev tuttu)

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