Get 2. Ve 3. Hali Nedir? Get Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Düzensiz fiiller içerisinde yer alan get sözcüğü, İngilizcenin en önemli sözcükleri arasında gelmektedir. Özellikle genel bir anlamı olması ile beraber, farklı anlamları üzerinde değişik cümlelerde değerlendirilir. Tabii bu durum üstelik 2. ve 3. haline bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir.

Get 2. Ve 3. Hali Nedir?

Get fiili 2. ve 3. halleri kapsamında farklı yazılışları ve okunuşları üzerinden ele alınır. Böylece İngilizce gramer ve dil bilgisi konusunda cümle içerisinde değerlendirilir.

- Got (İkinci hali)

- Gotten (Üçüncü hali)

Bu şekilde Yukarıdaki farklı halleri ile beraber get fiili amaca uygun değişik yerlerde kullanılabilir.

Get Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Örnek cümleler üzerinden ele alındığı vakit get fiilinin daha iyi anlamak mümkün. Türkçe üzerinden genel anlamı ile, ‘Almak’ şeklinde ifadesi bulunan bu fiil, birçok değişik yapı üzerinden de cümlede kullanılır.

- I got my driving licence last year

- She hasn’t gotten a car yet



2. ve 3. halleri kapsamında bu şekilde yukarıda olduğu gibi farklı cümleler üzerinden get fiili kullanılabilir. Aynı zamanda almak, götürmek ve daha birçok değişik anlam kapsamında da kullanıldığını söylemek mümkündür.