Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Gestapo Nedir Ve Gestapo Örgütü Kim Tarafından Kurulmuştur?

Gestapo Nedir Ve Gestapo Örgütü Kim Tarafından Kurulmuştur

Dünya çapında çok sık duyulan ve aynı zamanda da pek çok kişi tarafından merak edilen kelimeler içinde gestapo yer alır. Gestapo kelimesinin kökeni Almancaya dayanıyor. Aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak bulunan sözcükler arasında yer alır. Her ne kadar belli bir anlam içinde günlük yaşamda kullanılsa da, aslına bakıldığında farklı bir anlamı da bulunur. Gestapo nedir ve Gestapo örgütü kim tarafından kurulmuştur sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Gestapo, dilimizde çok sık duyduğumuz ve karşılaştığımız kelimeler arasında yer alıyor. Her gün binlerce kişi, bu kelimenin anlamını merak ediyor ve araştırıyor. 

 Gestapo Nedir ve Gestapo Örgütü Kim Tarafından Kurulmuştur? 

 Almanya'da Hitler döneminde kurulan siyasi ve gizli polis örgütü gestapo olarak bilinir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman gestapo kelimesi, “Almanya'da Hitler döneminde kurulmuş olan siyasi ve gizli polis örgütü” olarak biliniyor. Günlük yaşamda ise, genellikle kişi bazında zulüm yapan ve baskıcı lider bir olarak bilinir. Örneğin dünyayı İkinci Dünya Savaşı'nda sürükleyen Hitler gestapo olarak da bilinir. Ama temel anlamı ile daha doğru bir tarihi ifadeye sahiptir. 

 Gestapo (Gizli Devlet Polisi), Alman işgali altındaki Avrupa’da ve Nazi Almanyası gizli polis teşkilatıdır. 1933'te Hermann Göring tarafından Prusya'nın çeşitli güvenlik polisi kuruluşlarının tek bir organizasyonda birleştirilmesi sonucunda kuruldu. 

Haberin Devamı

 Nazi Almanya'sında ikinci dünya savaşında ortaya çıkan Gestaponun kısa adı ise, “Gestapo" olan (Gizli Devlet Polisi)’dur. Nazi Almanyası ve Alman işgali altındaki Avrupa'da gizli bir polis teşkilatı şeklinde geçer. 

 Gestapo Ne İşe Yarar? 

 Gestapo, Hitler Döneminde kurulan, Nazi Almanya'sının kurduğu rejime karşı her tür muhalefeti ortadan kaldırmakla görevli olan bir gizli siyasi polis teşkilatıdır. Devlet gizli polisi anlamına gelen Almanca STA, GE, Polizei'nin kısaltması olarak da bilinir. İlk adı ise, “Geheime Polizei Amt”; yani GPA'dır. 

 Gestapo Örgütü 

 Gestapo kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle de bu kelimenin anlamını doğru bir şekilde bilmek ve gerektiği yerde de kullanmak gerekir. Gestapo kelimesinin Almanca olarak açılımı ise, "Die Geheime Staatpolizei"dir. Yani Gizli Devlet Polisi olarak da bilinir. II. Dünya Savaşı sırasında 45.000 üyesi bulunan örgütün ofislerine ise, "Gestapoleitstellen" olarak adlandırılıyordu. Gestapo askerleri ya da polisleri önemli binaların giriş kapılarında nöbetçi olarak da görev yaptılar. Toplama kamplarında aktif bir şekilde rol oynayan gestapo üyeleri savaş sonrasında yakalananlar suçlu sayılarak kurşuna dizilmiş ve çoğu da kaçmayı başarmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna