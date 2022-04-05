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Gestapo, dilimizde çok sık duyduğumuz ve karşılaştığımız kelimeler arasında yer alıyor. Her gün binlerce kişi, bu kelimenin anlamını merak ediyor ve araştırıyor.

Gestapo Nedir ve Gestapo Örgütü Kim Tarafından Kurulmuştur?

Almanya'da Hitler döneminde kurulan siyasi ve gizli polis örgütü gestapo olarak bilinir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman gestapo kelimesi, “Almanya'da Hitler döneminde kurulmuş olan siyasi ve gizli polis örgütü” olarak biliniyor. Günlük yaşamda ise, genellikle kişi bazında zulüm yapan ve baskıcı lider bir olarak bilinir. Örneğin dünyayı İkinci Dünya Savaşı'nda sürükleyen Hitler gestapo olarak da bilinir. Ama temel anlamı ile daha doğru bir tarihi ifadeye sahiptir.

Gestapo (Gizli Devlet Polisi), Alman işgali altındaki Avrupa’da ve Nazi Almanyası gizli polis teşkilatıdır. 1933'te Hermann Göring tarafından Prusya'nın çeşitli güvenlik polisi kuruluşlarının tek bir organizasyonda birleştirilmesi sonucunda kuruldu.

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Nazi Almanya'sında ikinci dünya savaşında ortaya çıkan Gestaponun kısa adı ise, “Gestapo" olan (Gizli Devlet Polisi)’dur. Nazi Almanyası ve Alman işgali altındaki Avrupa'da gizli bir polis teşkilatı şeklinde geçer.

Gestapo Ne İşe Yarar?

Gestapo, Hitler Döneminde kurulan, Nazi Almanya'sının kurduğu rejime karşı her tür muhalefeti ortadan kaldırmakla görevli olan bir gizli siyasi polis teşkilatıdır. Devlet gizli polisi anlamına gelen Almanca STA, GE, Polizei'nin kısaltması olarak da bilinir. İlk adı ise, “Geheime Polizei Amt”; yani GPA'dır.

Gestapo Örgütü

Gestapo kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle de bu kelimenin anlamını doğru bir şekilde bilmek ve gerektiği yerde de kullanmak gerekir. Gestapo kelimesinin Almanca olarak açılımı ise, "Die Geheime Staatpolizei"dir. Yani Gizli Devlet Polisi olarak da bilinir. II. Dünya Savaşı sırasında 45.000 üyesi bulunan örgütün ofislerine ise, "Gestapoleitstellen" olarak adlandırılıyordu. Gestapo askerleri ya da polisleri önemli binaların giriş kapılarında nöbetçi olarak da görev yaptılar. Toplama kamplarında aktif bir şekilde rol oynayan gestapo üyeleri savaş sonrasında yakalananlar suçlu sayılarak kurşuna dizilmiş ve çoğu da kaçmayı başarmıştır.