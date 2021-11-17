Gestapo nedir, kime denir? Gestapo sistemi nedir, hangi ülkede nerede kuruldu?

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Gestapo sisteminin bir kuruluş tarihi, geçmişi, hangi ülkelerde kurulduğu gibi bilgileri vardır. Hatta bireyler günlük yaşamda da bazı kişilere gestapo demektedir. Bu yüzden sözcüğün bir anlamı vardır. Bu anlam rejimde kullanılan sistemin anlamından gelmektedir.

Gestapo Nedir?

Nazi Almanya sının rejimine karşı oluşabilecek her türlü muhalefet durumu kaldırmak amacıyla kurulan gizli siyasi teşkilata gestapo denir. Gestapo ilk olarak Hitler döneminde kurulmuştur. Kelime aslında devlet gizli polisi anlamına gelmektedir.

Kurulan bu polis teşkilatı gizli olduğu için gestapo dur. Gestapo denilen bu gizli devlet polisi teşkilatı Avrupa Nazi Almanya ve Alman işgali altındayken ortaya çıkmıştır. Almanca kökenli olan Gestapo sözcüğü arkadaş çevresi aile hayatı içinde de kullanılmaktadır.

Gestapo Kime Denir?

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Gizli devlet polisi olan bireylere gestapo denir. Gestapo aslında bilindiği gibi polis olan bireylerden meydana gelen gizli bir devlet polisi teşkilatıdır. Gestapo olan polisler sivil giyimleriyle normal olan üniformalı polis birliklerinden ayrılmaktadır.

Bu teşkilatta yer alan polisler sert görünümlü, disiplinli, kuralcı oldukları için günlük yaşamda da bu kelime sert içerikli bir deyimin parçası olmuştur. Örneğin adama bak gestapoya benziyor cümlesinde geçen gestapo sözcüğü bu anlamda kullanılmıştır.

Gestapo Sistemi Nedir?

Gestapo Nazi Almaya sının odağındaki bir örgüttür. Alman gizli devlet polis sistemi olan bu sistem Holokost ve Nazi baskısının bir birleşimidir.

Sistemde yer alan gestapo kişileri sivil tepkilerden korkmamaktadır. Bu kişiler Nazi rejimine boyun eğmeyen bireyleri tespit eder ve kendi sistemlerine uygun acımasız yöntemlerle cezalandırır.

Nazi kampı denilen yer Gestapo sistemiyle ilgilidir. Bu kamp topluma faydasız görülen kişilerin Nazi olan bireyler tarafından toplanmasıyla alakalıdır. Bu kişiler zorunlu olarak bu toplama kampında çalıştırılır. Almanya ülkesinde ve diğer işgal edilen bölgelerde kurulmuştur.

Gestapo sistemi diğer polis güçlerine benzemeyen bir sistemdir. Bu yüzden de bu sistem hukuki ve yasal denetimlere cevap vermemektedir. Gestapo sisteminde az sayıda memur bulunurdu. Sisteme gelen ihbarlar ve vatandaşların iş birliğiyle sistemdeki işler yürütülürdü.

Gestapo sisteminin görevi Nazi partisine ve devlete karşı hile, casusluk ve suç eylemlerinde bulunan kişileri kendi yöntemleriyle yargılamak ve mücadele etmekti. Muhalefeti ortadan kaldırma amacını gitmekteydi.

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Gestapo sisteminde yer alan ilk sorumluluk 1933 senesinde iktidara gelen Hitlere karşı olması muhtemel direnmeyi engellemektir. Gestapo sisteminde ilk olarak Yahudiler hedef alınmamıştır.

Gestapo sisteminde bulunan ve çalışan kişiler sosyal demokrat olanları, komünist olanları, liberal olanları ve Nazilerin siyasi düşmanlarını hedef almaktadır. Gestapo sisteminde koruyucu göz altı bulunmaktadır.

Koruyucu göz altı iddiaya göre devlet düşmanlarından çok nefret edildiği için onları koruma altına almaktaydı. Bu durum Gestapo sisteminin devlet düşmanlarını süresiz şekilde elinde tutmasına ve onları toplama kamplarında çalıştırmasına neden olmuştur.

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Gestapo Sistemi Hangi Ülkede ve Nerede Kuruldu?

Gestapo ülke olarak Nazi Almanya’sında kuruldu. Kuruluş tarihi 26 Nisan 1933 dür. Bu kuruluş 1933 senesinde Hermann Göring tarafından bir birleşim sonucunda gerçekleşti.

Bu birleşim Prusya denilen şehirdeki güvenlik polisi kuruluşlarının tek bir organizmada bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 20 Nisan 1934 tarihine gelindiğinde gestapo sistemi Schutzstaffel bölgesinin lideri olan Heinrich Himmler'in yönetimine geçmiştir.

1944 senesine gelindiğinde gestapo sistemindeki çalışan sayısının istatistik verilerine göre 32.000 olduğu tespit edilmiştir. German Secret Police ismi üst kuruluşudur.

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Gestapo sistemi 8 Mayıs 1945 tarihinde çalışmalarına son verdi.