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Gestalt kuramı nedir ve özellikleri nelerdir? Gestalt kuramı ilkeleri ve öncüleri

#Eğitim#Araştırma#Gestalt Kuramı
Gestalt kuramı nedir ve özellikleri nelerdir Gestalt kuramı ilkeleri ve öncüleri

İnsanlar herhangi bir nesneyi düşünürken veya herhangi bir düşünce sürecini analiz ederken genellikle her bir öğeye odaklanmazlar, aynı zamanda şeyleri daha büyük bir bütünün varlığı olarak görürler. Gestalt teorisi bu tür insan algılarından bahseder. Peki, Gestalt teorisi tam olarak nedir tüm detayları ile derledik.

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Gestalt, psikoloji tarihinde belirleyici bir eğilimdir. 20. yüzyılın başında Almanya'da doğmuştur.

 Gestalt Kuramı Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

 İnsan beyni, kalıpları, mantığı ve yapıyı gözlemleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Dünyayı algılamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olur. Böylece 1920'lerde bir grup Alman bilim adamı insan davranışına ve zihnine bir bütün olarak baktı. Daha sonra, insanların kalıpları, benzer grup unsurlarını nasıl tanıdığını ve karmaşık görüntüleri nasıl basitleştirdiğini temel olarak tanımlayan bir dizi yasa ile geldiler.

 Gestalt psikolojisi, insanların zihnine ve bir bütün olarak sahip oldukları davranışlara uygun şekilde bakan bir düşünce okuludur. Bu özel psikoloji bize sadece daha küçük bileşenlere odaklanmadığımızı, önemli olan büyük resme bakmamızı söylüyor. Bu, eleştirel ve temel bir teori olarak görülmesinin en önemli nedenlerinden biridir.

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 Sadece daha küçük bileşenlere odaklanmak yerine, zihnimiz tüm nesneleri, öğelerin yaptığından daha büyük bir şeyin uygun bir parçası olarak algılamalıdır. Bu bileşenler, kesinlikle daha karmaşık ve farklı sistemlerin bazılarının öğeleri olarak çalışabilir. İnsan duyusu ile birlikte algı, bugüne kadar meydana gelen modern gelişmeler nedeniyle çok değişmiş ve gelişmiştir.

 İnsanları bir bütün olarak ele almalıyız: Bizi şekillendiren farklı boyutları tek başına keşfedemeyiz. Ruh sağlığı hakkında konuşurken bütünsel bir yaklaşım gereklidir. İnsan zihninin karmaşıklığı azaltılamaz. Gestalt teorisi, gerçekliğin çeşitli unsurlarını birbirine bağlayan dinamik ilişkileri araştırır. Gestalt teorisi, öğrenme gibi süreçleri bellekten ayırmayı düşünmez. Temel özellikleri;

 Gerçekliği anlamada aktifiz: Hepimiz gerçekliği algılamıyoruz, aynı şekilde kendi vizyonumuz var. Her biri aldığı bilgiyi önceki deneyimlerine göre yapılandırır. Zihinsel temsillerimiz gerçekte var olanlarla tamamen örtüşmez, onları kendimiz inşa ederiz. Yeni durumlar ortaya çıktıkça zihinsel süreçlerimizi ve içeriklerimizi de uyarlayabiliriz.

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 Zamanlarında baskın olan okullara karşı çıktılar: Gestalt teorisi psikologları, insan davranışını damgalar ve tepkiler arasındaki ilişkilerle sınırlayan davranışçılık gibi yaklaşımlarla aynı fikirde değildi . Bu bakış açısı zihinsel süreçleri bir kenara bırakır ve insan zekasının potansiyelini düşünmez. Öte yandan, insanları iradeden yoksun pasif failler olarak gördükleri için psikanalistlere de bağlı kalmadılar.

 Gestalt teorisinin ana çalışma alanı algıdır: Gestalt teorisyeni özellikle gerçekliği doğal algılama şeklimize uyarlanabilecek basit ve doğal açıklamalar aramaya odaklanmıştır. Algı yoluyla, dünya hakkında bilgi edinebilir, onunla etkileşime girebilir ve başkalarıyla bağlantı kurabiliriz.

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 Gestalt Kanunları ve Öncüleri Kimlerdir?

 Gestalt teorisinin başlıca öncülleri filozoflardır: Kant, Descartes veya Husserl gibi düşünürler bu okulun üzerinde geliştiği teorik temeli geliştirdiler. Bu akıma dahil olan psikologlar, fikirlerini laboratuvara götürerek inanılmaz sonuçlar elde etmeyi başardılar.

 Prägnanz Yasası

 Algı, öğeleri mümkün olan en basit şekilde düzenleme eğilimindedir. Beynimiz uyumlu kompozisyonları tercih eder. Zihinsel süreçler sonsuz değildir, etrafımızdaki her şeye zaman ve kaynak ayıramayız. Bu nedenle algıladığımızı basitleştiriyor ve sadeliği tercih ediyoruz. Bu resimde, bir bardağa baktığımızı bilmek için daha fazla veriye ihtiyacımız yok.

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 Şekil-Zemin Yasası

 Hepimiz zaman zaman Rubin'in bardağını görmüşüzdür, bu fenomenin en bilinen örneğidir. Yüzleri ve bardağı aynı anda algılamanın imkansız olduğunu anlamış olacağız.

 Yakınlık Yasası

 Birbirine en yakın olan elemanlar, sanki tek bir kümeymiş gibi bir grup oluşturma eğilimindedir. Üç şeker yığınına bakarsanız, tüm şekerleri ayrı ayrı görmek yerine üç grup görürsünüz. Bu örnekte her kutudaki nesneleri tek bir blok olarak algılıyoruz.

 Benzerlik Yasası

 Benzer rakamlar aynı şekle sahip görünüyor. Benzerlikleri, benzer bir renge, şekle veya aralarında bir paralel çizmemize izin veren başka herhangi bir özelliğe sahip olmaları nedeniyle olabilir. Her ağacın kendine has özellikleri olduğunu biliyoruz; tüm ağaçlar tam olarak aynı yüksekliğe ve renge sahip değildir. Ancak bu açıdan bakıldığında, benzerlikleri nedeniyle bize pratikte aynı görünüyorlar.

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 Ortak Kader Yasası

 Belli bir yöne doğru birlikte hareket ediyormuş gibi görünen unsurlar bir bütün olarak algılanır. Dondurma tezgahına koşan çocuklar görürsek onlara bir bütün olarak bakarız. Ancak ilgilenirsek onlara tek tek de bakabiliriz. Bu durumda grubu homojen bir şekilde algılarız.

 Kapatma Yasası

 Gerçekliği basitleştirmek için konturları zihinsel olarak kapatma eğilimindeyiz. Pratik olarak kapalı olan hafif kavisli bir eğri görürsek, bir çevre fark ederiz. Bu kanunu sözlü mesajlara da uygulamak mümkündür.

 İyi Süreklilik Yasası

 Gördüğümüz bir görüntüdeki ani değişiklikleri görmezden gelmeyi tercih ederiz. Genel olarak konuşursak, düzgün bir süreklilik algılamamıza izin veren bir uyaranın özelliklerine daha fazla dikkat ederiz.

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