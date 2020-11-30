Gerontoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkiye ve dünyada üniversitelerde birçok bölüm okutulmaktadır. Türkiye’de de bulunan bölümlerden biri gerontoloji bölümüdür. Gerontoloji bölümü özellikle Avrupa ülkeleri için ve gelecekte Türkiye için önemli olan bölümlerden biridir. Gerontoloji bölümü Türkiye’de geleceği olan önemli bölümlerden birisidir.

Gerontoloji Bölümü Nedir?

Gerontoloji bölümünün diğer ismi yaşlılık bilimi olarak geçmektedir. Gerontoloji bölümü yaşlı bireylerin hayatını daha kolaylaştıracak olan, sağlıklarını koruyacak olan ve sorunlarına çözüm üretecek olan elemanların yetiştirilmesini sağlayan akademik bir bölümdür.

Gerontoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Yaşlılık bilimi olarak bilinen Gerontoloji bölümünün amacı ise yaşlı olan bireylerin hayatlarını en rahat hale getirecek olan, problemlerine çözümler üretebilecek olan öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve o bireylerin meslek hayatına katılmasını sağlamaktadır.

Gerontoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gerontoloji bölümünü okuyan ve bu bölümden mezun olan kişiler Gerontolog unvanı ile mezun olurlar.

Araştırma Merkezleri

Özel Şirketler

Sivil Toplum Kuruluşları

Yaşlı Bakım Merkezleri

Huzur Evleri gibi yerlerde Gerontoloji bölümü mezunları çalışabilirler. Gerontoloji bölümünden mezun olan kişiler eğitmenlik alanına yönelmek istediklerinde gereken belgeleri temin edip akademik alana başvuru yaparak akademisyen olarak çalışabilirler.

Gerontoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Gerontoloji bölümü 4 senelik lisans eğitimi vermektedir. Bölümün çok sayıda uygulama dersi bulunmaktadır. 8 dönem boyunca hem teorik hem de uygulama derslerinden başarı ile mezun olduğunda 4 senelik eğitim, zorunlu staj ile tamamlanır.

Gerontoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gerontoloji bölümü mezunu olan gerontologlar çalıştıkları yerde hizmet almaya ihtiyacı olan yaşlı insanlara yardımcı olur, yaşlıların hayat kalitelerini iyileştirmeye çalışırlar, yaşlıların refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışırlar, onlara güvenilir ve rahat ortam ayarlarlar. Yaşlı olan kişilerin hayatlarını daha huzurlu ve mutlu geçirmelerine yardım ederler.

Gerontoloji Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Gerontoloji bölümü okuyabilmek için öncelikle üniversite sınavından sayısal alanda yeteri kadar puan alınmalıdır. Üniversite sınavında elde edilen başarılı puan sonucu yapılacak olan tercihlerin ardından Gerontoloji bölümü kazanılmalıdır. Bunun dışında ön lisans bölümlerinden biri olan Yaşlı Bakım bölümünden mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavının ardından da Gerontoloji bölümüne geçiş yapılarak bölüm okunabilir.

Gerontoloji Bölümü İngilizce midir?

Gerontoloji bölümü İngilizce olan bölümlerden biridir. Bu sebeple İngilizce yeterliliği olmayan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı okunabilir. Aynı zamanda İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte normalde 4 senelik olan bölüm 5 senede okunabilir.

Gerontoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

İki aşamalı olan üniversite sınavının ilk aşamasından sayısal alanda yeterli puanı yapan öğrenciler gerontoloji bölümünü tercih edebilirler. Gerontoloji bölümü sayısal puan türünden öğrenci alır.

Gerontoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gerontoloji bölümünü üniversite sınavı sonucunda yapılacak olan tercihlerde yazmak isteyen aday öğrenciler;

Türkiye ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemi

Yaşlılıkta Eğitim

Sağlık Kurumları Yönetimi

Kantitatif Araştırma Metodları

Ticaret, İşletme ve Vergi Hukuku

Sosyal Hukuk

Sağlık Ekonomisi

Anatomi ve Yaşlılık Fizyolojisi,

Sosyolojik Yaşlanma Teorileri,

Gerontolojiye Giriş, dersleri başta olacak şekilde daha 4 senelik, 8 dönemlik eğitim hayatında birçok dersten sorumlu olacaklardır. Bu derslerin her birinden ve zorunlu stajdan başarılı olan adaylar Gerontoloji Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanacaklardır. Gerontoloji bölümünden mezun olan kişiler artık Gerontolog unvanına sahip olacaklardır.

Gerontoloji Bölümü İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Gerontoloji bölümü iş olanakları ve iş imkanı bakımından geniş alana yayılmış olan bölümlerden biridir. Gerontoloji bölümünden mezun olan bir gerontolog yaşlı bakım merkezlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, hastanelerdeki geriatri servislerinde, sağlık otellerinin dahil olduğu turizm sektöründe ve hatta emeklilik sigortaları açısından bankalarda dahi yaşlı kimselerin bulunduğu tüm alanlarda çalışabilirler. Oldukça geniş ve rahat iş imkanına sahip olan bölümlerden biridir.

Gerontoloji Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Gerontoloji bölümünün çalışma alanları huzurevleri, yaşlıların bakıldığı bakımevleri, özel şirketler, sivil toplum örgütleri, hastaneler, araştırma merkezleri gibi birçok alandır. Aynı zamanda gerontologlar sağlık merkezlerine, yaşlı bakım evlerinde ya da huzurevlerinde yönetim kurulunda yer alabilirler.