Germ Hücresi Nedir Ve Türleri Nelerdir? Germ Hücreleri Nasıl Oluşur Ve Nerede Bulunur

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Germ hücresi, biyoloji biliminde yer alan en önemli kavramlardan bir tanesidir. Germ hücreleri cinsiyet hücreleri olarak bilinmektedir. Cinsiyet hücreleri olarak da bilinen germ hücresi aynı zamanda haploid hücrelerdir.

Germ Hücresi Nedir?

Üreme hücrelerine germ denilmektedir. İnsanlarda ise iki çeşit üreme hücresi bulunmaktadır. Bu üreme hücreleri genel olarak kadınlarda yumurta, erkeklerde ise sperm ana hücreleridir. Dişilerde yumurta yumurtalık organında bulunur. Erkek üreme organında ise spermler testislerde üretilmektedir. Tohumlu hücrelerde polenler üreme hücreleri olarak bilinmektedir. Cinsiyet hücrelerine germ ve ya gamet gibi isimler verilmektedir. İnsanlarda ise yumurta ve spermler germ hücresi olarak bilinmektedir.

Germ Hücresi Türleri Nelerdir?

Germ hücresi genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Germ hücresi cinsiyet farklılıkları nedeni ile dişi germ hücresi ve erkek germ hücresi olarak ikiye ayrılmaktadır. Germler şekil olarak da sınıflandırılır. Hücreler genellikle hareketli bir yapıya sahiptir. Benzer tarz germlerin birleşimlerine de izogami ismi verilir. Erkek ve dişi germler farklı boyutlara sahip olduğundan bunların birleşimine de heterogami denilmektedir. Heterogami ise iki çeşittir. Hücrelerdeki boyutlar arasındaki fark az ise buna anizogami denilir. Ayrıca fark büyük olduğunda adına oogami denilir. İnsanlarda bulunan germ hücrelerinden yumurta büyük ve hareketsiz olduğunda sperm daha küçük ve hareketlidir. İnsanlarda ise heterogaminin farklı bir çeşidi olan oogami görülür.

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Germ Hücreleri Nasıl Oluşur?

Günümüzde çoğu hayvanlarda germ hücresi farklı açıdan gelişir. Özellikle bağırsak taslağını saran dorsal mezenter sırasınca gonad taslaklarına giderler. Orada da olgun gamet içinde ya yumurta ya da sperm olarak gelişirler. Sonrasında ise hücre farklılaşması meydana gelir. Hücre farklılaşmasının sonrasında mitoz ve mayoz olmak üzere iki tür hücre bölünmesi meydana gelir.

Germ Hücreleri Nerede Bulunur?

Biyoloji biliminde yer edinen germ hücreleri bulunur. Germ hücreleri ve ya cinsiyet hücreleri olarak bilinen gametler aynı zamanda haploid hücreler olarak bilinir. Germ hücreleri erkeklerde ve dişilerde üreme hücrelerinde bulunur. Polenler ise erkek organın başçık kısmında gelişmektedir. Bitki hücrelerindeki gamet oluşumu insan ve hayvan hücrelerininkine göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Gamet hücrelerinin döllenmesi sonucunda bitkilerde tohum oluşmaktadır. Tohum ise genellikle mitoz bölünmeler geçirmesinin ardından sulu ve etli bir yapı ile kaplanarak meyveyi oluşturmaktadır. Germ hücrelerinin bulunduğu yerler merak edilmektedir.

Gamet Nedir ve Kaça Ayrılmaktadır?

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Günümüzde germ, gamet ve cinsiyet hücreleri genel olarak üreme hücrelerine verilen isim olarak bilinmektedir. İnsanlarda bulunan gamet hücreleri yumurta ve spermdir. Cinsiyet farklılıklarından dolayı gametler dişi gamet ve erkek gamet olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı açıdan gametler şekil yönünden de sınıflandırılabilir. Dişi ve erkek gamet hücrelerinden bazıları benzer boyut ve şekil özelliklerine sahip olmaları ile bilinmektedir. Algler ile mantarların bazı cinslerinde erkek ve dişi gamet hücreleri de çok fazla benzer özellikler taşıyabilir. Gamet hücreleri çoğu zaman hareketli olmaları ile bilinmektedir. Ayrıca gametlerin birleşimlerine ise izogami adı verilebilir. Erkek ve dişilerde bulunan gamet hücrelerinin boyutları farklı ise bunların birleşimine de heterogami adı verilir. Heterogami de ikiye ayrılmaktadır. Gamet hücreleri arasında boyut farkı az olduğunda anizogami adı verilmektedir. Bunun yanı sıra fark daha büyük ise oogami olarak adlandırılmaktadır. İnsanlarda gamet hücreleri eğer yumurta ise yapısı büyük ve hareketsizdir. Sperm de daha küçük ve haraketlidir.