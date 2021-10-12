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Gerinmek ne demek, ne anlama geliyor? Gerinmek kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Gerinmek
Gerinmek ne demek, ne anlama geliyor Gerinmek kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Gerinmek kelimesi Türkçe içerisinde yer alan kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bu kelimenin anlamını merak edenler için gerinmek kelimesinin ne demek olduğunu ve bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisindeki anlamını sizin için derledik.

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Gerinmek kelimesi önemli kelimelerden biridir ve her yerde bu kelimeyi duymak mümkündür.

 Gerinmek Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Anlamı Nedir?

 Gerinmek kelimesi, dilimizde en çok bilinen ve aynı zamanda en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre gerinmek kelimesinin anlamı şu biçimde ifade edilmektedir:

Kolları açıp gövdeyi gergin bir şekle sokmak

Şeklinde tanımlanmıştır.

 Gerinmek Nedir?

 Gerinme hareketi belirli aşamalar şeklinde gerçekleşmektedir. Gerinme hareketinde şu durumlar gerçekleşmektedir: Gevşeme amacı ile kollar yukarı kaldırılır. Daha sonra baş ile gövde arkaya doğru eğilir. Bacaklar gergin bir hale getirilir.

 Gerinmek İle İlgili Cümleler Nelerdir?

 Gerinmek kelimesi ile ilgili çeşitli cümleler türetebilmek mümkündür. Bu cümlelerden birkaç tanesi şu şekilde olmaktadır:

Kedi gürültü nedeni ile uyandı ve yavaşça gerindi.

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Ani bir şekilde gerindiğim için boynuma kramp girdi.

Koşmadan önce dikkatli bir şekilde gerindi ve yarışmaya hazır hale geldi.

Şeklinde örnekler verilebilmektedir.

 

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