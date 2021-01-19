Gerilim Düşümü nedir? Gerilim Düşümü hesabı nasıl yapılır?

Elektrik harcanırken ortaya çıkan gerilim ile elektrik üretirken sahip olunan gerilimin birbirinden farklı olması, gerilim düşümünün bir sonucudur.

Gerilim Düşümü Nedir?

İletkenler direnç gösteren maddelerdir. Yani bir iletkenin üzerinden bir elektrik akımı geçiyorsa, bu iletken, akıma karşı direnç gösterir. Bu direnç sonucunda da iletkenin iki ucunda bulunan gerilim düşer. Yani ortaya çıkacak olan gücü taşıyabilmesi için en uygun kablo seçimi ve aynı zamanda gerilim düşümü hesabı yapılır.

Bir elektrik devresine yüklenen güç fazla olduğunda, aynı zamanda o devrede gerilim düşüşünün ortaya çıkması ihtimali de artmış olur. Gerilimin düşüşü 3 farklı noktaya göre değişmektedir. Bu noktalar şunlardır:

Kablo kesiti.

Kablo uzunluğu.

Devredeki harcanan güç.

Gerilim Düşüşü Nasıl Hesaplanır?

Gerilim düşümü hesaplamalarında iç tesisat yönetmeliklerine göre izin verilen bazı yüzdeler bulunmaktadır. Bu yüzdeler üst sınırlar olarak nitelendirilmektedir. Bu gerilim düşümü yüzdeleri şu şekilde belirtilir:

Priz ve aydınlatma linyeleri için %1.5

Motor beslemeleri için %3

Yüksek gerilim ya da orta gerilim tesislerinde %5 ile arası.

Peki, gerilim düşümü uzunluğun L olduğu bir kabloda nasıl hesaplanmalıdır? Bu durumda formül şu şekilde oluşturulmalıdır:

u = b(p1 x L / S x cosφ + λ x L x sinφ) I

Bu formülde yer alan karakterlerin açıklamaları ise şu şekildedir:

u: Volt olarak gerilim düşümü.

b: Üç fazlı devreler için 1, tek fazlı devreler için 2 olan katsayı.

p1: İletkenin özgül direnci.

L: Kablo uzunluğu.

S: Kablo kesiti.

I: İletken üzerinden geçen akım.