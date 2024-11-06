Geri dönüşüm malzemeleri ilham oldu... Çocuklar doğayla sanatı buluşturdu

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İMÜ Güney Kampüsü’nde gerçekleşen festivale, anaokulundan liseye kadar 31 okulun öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Festivalde çocuklara sürdürülebilir yaşam, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılması amaçlandı. Ayrıca temiz enerji, su projeleri ve israfı önleyici çalışmalar yapan okullardaki öğrencilerin de birbirinden ilham alması hedeflendi. 35 atölyenin yer aldığı etkinlikte, yaratıcı okul tabelası yapan ekiplere ödül verildi. Festivalde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, üniversite iş birliğini önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

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İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür

TABİATI KORUMAYI ÖĞRENİYORLAR

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yeni bir eğitim felsefesiyle bu eğitim-öğretim yılına başladık. Yeni maarif modelinin en önemli özelliği, çocuklarımızda farkındalık oluşturacak yaşam kültürünü kazandırmak. Bu festivalle de çocuklarımıza küçük yaştan itibaren farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarımıza israf etmeden tüketmeyi, ihtiyacımızın dışında olanı kullanmamayı temel bir prensip olarak aşılıyoruz. Diğer yandan bu festivalle, çocuklarımızın ekolojik dengede modern yaşamla birlikte ortaya çıkan tehlikelerin farkına varmasını, bunun için gerekli önlemleri nasıl alacaklarını öğrenmesini hedefliyoruz.”

İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik

‘MEVCUT KAYNAKLAR KONUSUNDA DAHA HASSAS OLACAĞIZ’

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirliği 17 temel başlık altında en önemli dünya gündemi olarak ele aldığını belirten İMÜ Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise, “Sanayileşme, büyüme ve kalkınma dedik. Daha çok tüketip mutluluğa ulaşacağımızı düşündük. Ancak bugün var olanın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Yine kalkınacağız, büyüyeceğiz ama mevcut kaynakların kıymetini bilerek. Bu noktada daha hassas olacağız” dedi.

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Eymen Batu Erdemirli

GEÇMİŞ ZAMANI VE UZAYI TEMSİL ETTİLER

Festivalde yer alan Mutluhan Uzunal Çolakoğlu Ortaokulu 8’inci öğrencisi Eymen Batu Erdemirli, hem evindeki hem de okulundaki eski ve kullanılmayan eşyalarla bir tablo yarattı. Tablosunda diş macunu kutusu, kırık flüt, kulaklık, fiş, çivi, anahtar, cep telefonu gibi ürünleri renklendirerek kullanan Erdemirli, bu eserinin geçmiş zamanı temsil ettiğini söyledi. Okulun 8’inci sınıf öğrencisi Ecrin Balcı ise eski gazete kağıtlarından yaptığı güneş sistemini temsil eden tabloyla katılımcıların dikkatini çekti.



EN YARATICI ‘OKUL TABELASI’

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Arife ÇobanFestivalde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan en yaratıcı okul tabelaları da ödüllendirildi. Çekmeköy Anaokulu’nun mevsim geçişlerini anlattığı tabela, ödülün sahibi oldu. Okulun öğretmeni Arife Çoban, “Okula sonbahar aylarında başladığımız için ilk harflerimiz bu temada oldu. Ardından dört mevsimi okul tabelasında temsil etmeye çalıştık. Değişerek, dönüşerek ve hep birlikte öğrenerek okulu tamamlıyoruz. Bu nedenle öğrencilerle birlikte yaptığımız bu çalışma festivalde ödüllendirildi. Ayrıca geri dönüşüm malzemelerinden yaptığımız müzik aletleri de oldukça ilgi çekti” diye konuştu.