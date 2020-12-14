Geri Dönüşüm İşareti nedir? Geri Dönüşüm İşareti ne anlama gelir ve nerelerde kullanılır

Geri dönüşüm işareti, aynı zamanda bir geometrik şekil olan ''Mobius'' sembolüdür. Bu sembol dünyanın tüm geri dönüşüm merkezlerinde ve kutularında aynı renktedir. Bu işaret, bir ürünün / eşyanın hangi ham maddeden ve malzemelerden imal edildiğini göstermek için kullanılır.

Geri Dönüşüm İşareti Nedir?

Mobius işareti, evrensel geri dönüşüm işareti olarak dünyanın tüm ülkelerinde kullanılır. Birbirini dairesel olarak takip eden üç okun oluşturduğu geometrik şeklin adı mobiustur. Mobius sembolünde yer alan oklar toplama - işleme ve satın alma süreçlerini tamamlar. Bir ürünün geri dönüşüme sokulması için önce toplanması gerekir. Toplanan malzemeler geri dönüşüm merkezlerine getirildikten sonra ayrıştırılır. Örneğin ahşap ve metal eşyalar birbirinden farklı alanlarda, farklı işlemlerden geçirilir. İşlenen ham maddeler başka bir eşyanın üretiminde kullanılır.

Mobius işareti, Gary Anderson adındaki bir üniversite öğrencisi tarafından tasarlanmıştır. Yaklaşık 60 yıldır geri dönüşümün evrensel sembolü olarak kullanılmaktadır.

Her geri dönüşüm işaretinin ortasında bir kod numarası bulunur. Alıcılar, kod numaralarına bakarak söz konusu ürünlerin hangi malzemelerden yapıldığını öğrenebilir.

1 - Ortasında 1 rakamının yazılı olduğu ürünler tereftelat türü termo plastik kullanılarak imal edilmiştir.

2 - Yüksek yoğunluklu polietilan malzemelerin kullanıldığı ürünlerde, mobius oklarının arasında ''2'' rakamı yer alır. Bu ürünler daha dayanıklı ve uzun ömürlü olur.

3- Günümüzde en sık kullanılan plastik polimerlerin başında polvinli klorür yer alır. Üzerinde 3 yazan ürünlerde polvinli klorür kullanılarak imal edilmiştir.

4- Düşük yoğunluklu polietilan kullanılan ürünlerde kullanılır.

5- Yaklaşık 50 yıl önce Alman bir kimyager tarafından keşfedilen Polipropilen malzemesi otomotiv, tekstil ve bina içi tesisatlarda kullanılır. En önemli özelliği son derece dayanıklı ve esnek olmasıdır. Mobius işaretinin ortasında yer alan 5 sayısı, ürünün polipropilen adlı plastikten üretildiğini gösterir.

6 - Bir çeşit termo plastik olan polistiren malzemesinden üretilen geri dönüşüm ürünlerinin ambalajında ''6'' yazar.

20 - Ham maddesi kağıt ya da karton olan malzemelerin kod numarası 20'dir. Örneğin: Kağıt bardaklar - karton kutular

40 - Metal malzemeler kullanılarak üretilen ürünlerin ambalajında 40 yazar.

70 - Geri dönüşüm işaretindeki en büyük sayı 79'dur. Ambalajında 70'den 79'a kadar bir sayı olan ürünler cam malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Geri Dönüşüm İşareti Ne Anlama Gelir?

Birbirinden farklı tasarımlara sahip birçok geri dönüşüm işareti, çeşitli ürünlerin ambalajlarında kullanılır. Alıcılar bu işaretlere bakarak satın alacakları ürünler hakkında detaylı bilgiler edinebilir.

Çember içine alınmış mobius işaretinin iki versiyonu vardır. Çemberin zemini siyah, üstündeki oklar beyaz ise bu, söz konusu ürünün tamamen geri dönüştürülmüş ham maddelerden üretildiğini gösterir. Bu tür materyaller çok daha az maliyetle üretildikleri için çok daha ucuz olur. Çemberdeki zeminin beyaz, okların siyah olarak gösterildiği eşyalar ise yeni ve geri dönüştürülmüş materyallerle üretildi demektir. Bu tür ürünlerin üretiminde %1 oranında yeni malzeme kullanılmış olsa bile, bu işaret yer almalıdır.

Geri Dönüşüm İşareti Nerelerde Kullanılır?

Bu işaret ham maddesi kağıt ve plastik olan tüm geri dönüşüm ürünlerinde kullanılır. Bunun dışında geri dönüşüm işaretlerinin yer aldığı malzemeler şu şekilde sıralanabilir: Makyaj ve bakım ürünleri, cam bardaklar, pil çeşitleri, motor yağları, mobilyalar ve teneke kutular.