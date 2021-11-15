Gereksinim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gereksinimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Gereksinim kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Gereksinim kelimesinin eş anlamlısı ihtiyaç olarak ifade edilebilir. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler olarak bilinmektedir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen farklı kelimelerdir.

Gereksinim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Gereksinim kelimesinin eş anlamlısı olan kelime ihtiyaç olarak ifade edilebilir. İhtiyaç kelimesi ve gereksinim kelimesi iki farklı kelime olarak görünse bile taşıdıkları mananın aynı olduğunu söylemek mümkündür. Gereksinim kelimesi yerine ihtiyaç kelimesinin kullanılması durumunda cümlenin anlamında bir farklılık meydana gelmez. Türk dil kurumuna göre ise gereksinim kelimesini eş anlamlı kelimesi ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Her ikisi de birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir.

Gereksinimin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

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Havalar soğuyacak kışlık kıyafetlere ihtiyacım var.

Arabanın çalışabilmesi için benzine ihtiyacı var.

Dondurmaların erimemesi için bir dondurucuya ihtiyaç var.

Bebeğin karnını doyurmak için süte ihtiyacımız var.

Meyvelerin büyümesi için düzenli olarak sulanmasına ihtiyacı vardır.

Yırtılan kıyafetlerini dikmesi için iğneye ihtiyacı var.