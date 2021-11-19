Gerçek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gerçeğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Gerçek kelimesiyle aynı anlama sahip olan farklı sözcükler bulunuyor. Hakiki, asıl, sahici ve başlıca kelimeleri gerçek sözcüğünün sahip olduğu eş anlamlardır.

Gerçek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamları konusunda araştırma yapan bireyler detaylı bilgilere sahip olmak istiyor. Bir kelimenin yerine kullanılabilecek kelimeler, kişilerin ilgi gösterdiği bir konudur. Gerçek kelimesiyle aynı anlama sahip olan her kelime özenli olarak araştırılıyor. Gerçek kelimesi yerine hakiki kelimesi tercih edilebiliyor. Aynı anlamı taşıyan gerçek ve hakiki kelimeleri anlam kaybı olmadan cümle içerisinde kullanılabiliyor. Tercih edilecek olan kelimeler aynı anlamda olan kelimelerdir.

Gerçeğin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Gerçek kelimesinin eş anlamlarıyla kurulan örnek cümleler internet ortamında çok araştırılıyor. Kişiler her zaman daha iyi bilgilere ulaşmak için, örnek cümle arayışı içine giriyor. Gerçek kelimesinin sahip olduğu sahici ve asıl eş anlamlarıyla ilgili kurulan örnek cümleler bulunuyor. Eş anlamları için kurulan örnek cümleler şu şekildedir;

Onun bana anlattıklarının sahici olduğunu bilmiyordum.

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Asıl olan sadece içimizdeki sevgidir.