Gerçek İnci Nasıl Anlaşılır? Orjinal Ve Sahte İnci Nasıl Ve Nerden Anlaşılır

İnciler herkesin bildiği değerli taşlar arasında yer alıyor. Gerçek inciyi ayırt etmek için, inciyi ateşe tutmak yeterli olacaktır. Gerçek inciler ateşten etkilenmez ve herhangi bir değişiklik gözlemlenmez.

Gerçek İnci Nasıl Anlaşılır?

Değerli taşlardan biri olan inciler hakkında bireyler birçok bilgiye sahip olmak istiyor. Gerçek incinin nasıl anlaşılacağı araştırılan konu başlıklarından biridir. Gerçek inciyi anlamanın bazı püf noktaları bulunuyor. Bireyler evlerinde yapacağı bazı testlerle inciyi kolayca ayırt edebilir. Orijinal olan inciler her zaman ateşe karşı dayanıklıdır.

Bir ateşe inciler yaklaştırılarak, incinin ateşten etkilenip etkilenmediği inceleni. Ateşe yaklaştırılması sonucu incilerde renk değişimi veya yanma gibi durumlar söz konusu oluyorsa, incinin gerçek olmadığı anlaşılır. Gerçek olan inci taşları, ateşe karşı oldukça dayanıklı taşlardır. Gerçek inci üzerinde çok fazla sayıda katman bulunur ve kolay bir şekilde zarar gören taşlar değildir.

Orijinal Ve Sahte İnci Nasıl ve Nereden Anlaşılır?

Orijinal inciyi kişiler ateş testiyle kolayca tespit edebilir. Ateşin yanı sıra uygulanan farklı yöntemlerde bulunuyor. Özellikle kazıyıcı veya keskin bir ürünle incilerin gerçek olup olmadığı tespit edilebiliyor. İncilerin yüzeyine kazıma işlemi yapılarak gerekli incelemeler yapılır. Kazınan yerler el ile temizlendikten sonra, inci eski haline geliyorsa orijinal incidir. Gerçek olan inci üzerindeki katmanlar, kazıma işleminden etkilenmez.