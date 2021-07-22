Geoteknik Nedir, Ne İş Yapar? Geoteknik Deprem Mühendisliği Bölümü Hakkında Herşey..

Geoteknik mühendisliği, toprak malzemelerinin davranışı ve zemin ve kaya mekaniği uygulamaları ile ilgilenen inşaat mühendisliğinin uzman dalıdır.

Geoteknik Nedir ve Geoteknik Mühendisleri Ne İş Yapar?

Geoteknik mühendisleri temelleri, istinat yapılarını ve hafriyat işlerini tasarlamak için zeminin ve kayanın fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini belirler. Temeller, karşılaşılan zemin koşullarına bağlı olarak sığ veya derin olabilir. İstinat yapıları toprakla doldurulmuş barajları ve istinat duvarlarını içerir.

Toprak işleri, setler, tüneller, kanallar, rezervuarlar ve setler içerir. Bir jeoteknik saha araştırması, toprak ve kayanın mühendislik parametrelerini ve bunların önerilen bir inşaatla nasıl etkileşime gireceğini belirler. Zemin incelemesinin amacı, insanlar, mülkler ve çevre üzerindeki jeoteknik, jeolojik ve hidrolojik riskleri değerlendirmektir.

Geoteknik mühendislik hizmetleri yelpazesi;

Yapı tasarımlarında temel zemininin güvenle taşıyabileceği yükü belirlemek,

Zeminin emniyet gerilmesini belirlemek,

Yapı temellerinde zamana ve uygulanan yüklere bağlı olarak meydana gelebilecek oturmaları belirleme,

Müsaade gerektiren sınırlara göre gözlem yapmak,

Taşıma gücüne ve oturma koşullarına bağlı olarak en uygun temel tipini belirleyerek bunu boyutlandırmak,

Dayanma yapıları tasarımı söz konusu olduğunda, sürşarj ve zemin yükleri nedenine bağlı dayanma yapılarına etki edecek olan toprak gücünü hesaplamak,

Dayanma yapılarını proje haline getirmek,

İnşa ve toprak barajı sırasında kullanılabilecek en uygun zemin türünü belirlemek,

Zemine yapılan dolguyu en uygun şekilde teşkil etmek,

Barajdan sızabilecek su miktarını hesaplamak,

Toprak barajlarının ölçümlerini ve boyutlarını belirlemek,

Herhangi bir su taşkınına karşı meydana gelecek problemleri en aza indirgemez,

Tünellerin güzergahlarını ayarlamak,

Temel zemin göçme riskini karşılaştırmaktır.

Tipik bir jeoteknik rapor, ayrıntılı keşif günlüklerini ve yerinde ve laboratuvar testlerinin sonuçlarını içerecektir. Bilgi, temel ve inşaat amaçları için öneriler ve tasarım parametreleri geliştirmek için kullanılır. Her bir jeoteknik raporun içeriği, projeye özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde özelleştirilmiştir. Rapor, önerilen insan yapımı yapıların inşası için gerekli olan temel türleri, istinat duvarları, toprak işleri ve alt dereceler için tartışma ve tavsiyeler içerebilir.

Nasıl Geoteknik Mühendisi Olunur?

Geoteknik Deprem Mühendisi bölümü direkt olarak ülkemizde bulunmamaktadır. Bunun için önce üniversitelerin İnşşat Mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Daha sonra yüksek lisans Geoteknik Mühendisliği bölümü okuyarak Geoteknik Mühendisi olabilirsiniz. Bölüm, kuvvetli yer hareketi, sıvılaşma, sismik zemin-yapı etkileşimi ve zemin yapılarının sistem tanımlaması üzerindeki saha ve yakın alan etkilerini analitik, sayısal ve deneysel yöntemlerle incelemek amacıyla düzenlenmiştir.

Geoteknik Deprem Mühendisliği Bölümünün genel programları şunlardır;

Analitik, sayısal ve deneysel yöntemlerle saha etkilerinin topografik ve jeolojik koşullar dikkate alınarak incelenmesi,

Sıvılaşma olaylarının teorik ve deneysel araştırılması,

Büyük şehirler için jeoteknik sismik tehlike mikrobölgeleme haritalarının sağlanması,

Zemin-yapı etkileşimleri için teorik ve sayısal yöntemler geliştirmektir.

Geoteknik Mühendisliği Genel Dersler Nelerdir?

Geoteknik Mühendisliği yüksek lisans bölümünde göreceğiniz bazı dersler;

Deprem Mühendisliği,

Geoteknik,

Yapı Dinamiği,

Betonarme Yapılar,

Betonarma I - II

Zemin Dinamiği ve Temek Tasarım,

Yapı Statiği,

Sıvı Yapı Etkileşimi

Zemin Mekaniği’dir.

En kötü doğal afetlerden biri olan depremler, ulaşımın ve inşaatın gelişimini ciddi şekilde kısıtladı. Jeodinamik ve Geoteknik deprem mühendisliği sorunu, altyapı inşaatında en zorlu konulardan biri olmuştur. Bu alanda bazı başarılar elde edilmiş olsa da, birkaç deprem sonrası afet araştırmasının sonuçları bize mevcut çalışmanın yeterli olmadığını hatırlattı. Depremin neden olduğu felaket hala büyük can ve mal güvenliği kayıplarını beraberinde getiriyor.

Geoteknik deprem mühendisliği ve jeodinamik alanındaki akademisyenler için ülkeler bir iletişim platformu sağlamayı, bu alandaki araştırma düzeyini iyileştirmeyi ve deprem veya diğer titreşimlerin neden olduğu kayıpları azaltmak için afet önleme yeteneğini daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.