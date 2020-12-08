Geomatik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Geomatik, coğrafi bölgelere ait bilgilerin depolanması, işlenmesi, toplanması, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulmadı ile ilgilenen teknolojidir.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Geomatik bölümü mühendisliği,4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, çok geniş ve çalışma yelpazesine sahiptir. Kamu kurumlarında ve özel sektörde harita Mühendisi olarak çalışma imkanı bulabilirler.

Geomatik Mühendisliği Nedir?

Geomatik Mühendisliği bölümü, uzay teknolojileri yardımı ile arazinin şeklini, engebesini ve biçimini harita üzerine aktaran mühendislik dalıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler, harita mühendisi olarak da ilgili kamu kurumlarında ve firmalarda görev yapabilir.

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Geomatik mühendisliği Bölümünün amacı, uzaydan uydular aracılığı ile elde edilen verilerin işlenerek çözümlenebilmesidir. Bu mühendislik dalı, uzay ve bilgi sistemlerinin gelişmesine paralel olarak gelişmeye ve ilgi çekmeye başladı.

Geomatik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Geomatik Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kamu ve pek çok özel alanda çalışma fırsatı yakalıyor. Bu bölümden mezun olan kişiler, tapu verileri, dijital imar, imar uygulamaları, kent ve arazi imar uygulamaları, afet bilgi sistemleri gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Geomatik Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Geomatik Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü okuyan kişiler mesleki pek çok eğitim kazanır ve yapacakları staj ile tecrübe sahibi olur.

Geomatik Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Geomatik Mühendisliği okumak için YKS, TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin sayısal ve görsel hafızasının gelişmiş olması, detaylara önem vermesi, grup çalışmasına yatkın olması gerekir.

Geomatik Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Geomatik Mühendisliği bölümü. Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık bölümü bulunabilir. Bu sayede eğitim süresi 5 yıla çıkabilir.

Geomatik Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Geomatik mühendisleri, sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Bunun için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan almanız gerekir.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Konum Belirleme Yöntem ve Sistemi

Bilgisayar Destekli Harita Tasarlama

Geomatik Mühendisliğine Giriş

Uzaktan Algılama

Analitik Geometri ve Vektör Hesaplama

Matematik

Kimya

Fizik

Ölçme Bilgisi

Mühendislik Etiği

Yersel Ölçme Don. Ve Yaz.

Kartografya

Taşınmaz Hukuku

Özel Ölçme Uygulamaları

Yükseklik Ölçmeleri

Arazi Modelleme

Uzaktan Algılama

Jeodezik Altyapı ve Ağlar

Geomatik Müh. Tasarımı

CBS Projeleri

Kadastro Bilgisi gibi dersler ve daha fazlası öğrencilere okulun belirlediği ders programı dahilinde okutulur. Kimi dersler, üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

Geomatik Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Geomatik Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler “Geomatik mühendisi” olarak görev yapar. Gelmiştik Mühendisleri, arazilerin konum, biçim, biçim ve engebe gibi özelliklerini uydular aracılığı ile çekilen fotoğraflarla belirler. Daha sonra elde ettiği bu verileri haritada göstermek için işlem yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler arazilerden veri toplar ve topladıkları verileri harita üzerine aktararak çalışmalar yürütür. Aynı zamanda bu kişiler, yapı ve madencilik çalışmaları, Hidrografi ölçümleri, uzaktan algılama yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak pek çok alanda çalışma yapar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

DSİ

İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

TÜBİTAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Enerji sektörü

Savunma Sanayi

İmar

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Belediyeler

Karayolları Genel Müdürlüğü

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Geomatik Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Geomatik Mühendisliği mezunları, hidrografi ölçümleri yapar. Aynı zamanda navigasyon araçları için gerekli olan haritaların düzenlenmesini sağlar. Denizlerdeki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yapı ve madencilik alanında çalışmalar yapar. Uzaktan algılama yöntemini kullanarak tehlike değerlendirmesi, kıyı ve okyanus uygulaması ve kaynak yönetimi belirlemesi yaparlar.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi - İngilizce

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi