Geomatik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Geomatik Mühendisliği bölümü, uzay teknolojilerini kullanarak yerden ve havadan arazinin biçimini, şeklini ve engebelisini harita üzerinde çizecek profesyonel meslek elemanları yetiştiren mühendislik dalıdır. Geomatik mühendisliği bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Sizler için derledik.
Geomatik, coğrafi bölgelere ait bilgilerin depolanması, işlenmesi, toplanması, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulmadı ile ilgilenen teknolojidir.
Geomatik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Geomatik bölümü mühendisliği,4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, çok geniş ve çalışma yelpazesine sahiptir. Kamu kurumlarında ve özel sektörde harita Mühendisi olarak çalışma imkanı bulabilirler.
Geomatik Mühendisliği Nedir?
Geomatik Mühendisliği bölümü, uzay teknolojileri yardımı ile arazinin şeklini, engebesini ve biçimini harita üzerine aktaran mühendislik dalıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler, harita mühendisi olarak da ilgili kamu kurumlarında ve firmalarda görev yapabilir.
Geomatik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?
Geomatik mühendisliği Bölümünün amacı, uzaydan uydular aracılığı ile elde edilen verilerin işlenerek çözümlenebilmesidir. Bu mühendislik dalı, uzay ve bilgi sistemlerinin gelişmesine paralel olarak gelişmeye ve ilgi çekmeye başladı.
Geomatik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?
Geomatik Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kamu ve pek çok özel alanda çalışma fırsatı yakalıyor. Bu bölümden mezun olan kişiler, tapu verileri, dijital imar, imar uygulamaları, kent ve arazi imar uygulamaları, afet bilgi sistemleri gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.
Geomatik Mühendisliği Kaç Yıllıktır?
Geomatik Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü okuyan kişiler mesleki pek çok eğitim kazanır ve yapacakları staj ile tecrübe sahibi olur.
Geomatik Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?
Geomatik Mühendisliği okumak için YKS, TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde okuyacak kişilerin sayısal ve görsel hafızasının gelişmiş olması, detaylara önem vermesi, grup çalışmasına yatkın olması gerekir.
Geomatik Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?
Geomatik Mühendisliği bölümü. Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık bölümü bulunabilir. Bu sayede eğitim süresi 5 yıla çıkabilir.
Geomatik Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Geomatik mühendisleri, sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Bunun için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan almanız gerekir.
Geomatik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Konum Belirleme Yöntem ve Sistemi
Bilgisayar Destekli Harita Tasarlama
Geomatik Mühendisliğine Giriş
Uzaktan Algılama
Analitik Geometri ve Vektör Hesaplama
Matematik
Kimya
Fizik
Ölçme Bilgisi
Mühendislik Etiği
Yersel Ölçme Don. Ve Yaz.
Kartografya
Taşınmaz Hukuku
Özel Ölçme Uygulamaları
Yükseklik Ölçmeleri
Arazi Modelleme
Uzaktan Algılama
Jeodezik Altyapı ve Ağlar
Geomatik Müh. Tasarımı
CBS Projeleri
Kadastro Bilgisi gibi dersler ve daha fazlası öğrencilere okulun belirlediği ders programı dahilinde okutulur. Kimi dersler, üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.
Geomatik Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Geomatik Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler “Geomatik mühendisi” olarak görev yapar. Gelmiştik Mühendisleri, arazilerin konum, biçim, biçim ve engebe gibi özelliklerini uydular aracılığı ile çekilen fotoğraflarla belirler. Daha sonra elde ettiği bu verileri haritada göstermek için işlem yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler arazilerden veri toplar ve topladıkları verileri harita üzerine aktararak çalışmalar yürütür. Aynı zamanda bu kişiler, yapı ve madencilik çalışmaları, Hidrografi ölçümleri, uzaktan algılama yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak pek çok alanda çalışma yapar.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü
DSİ
İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Enerji sektörü
Savunma Sanayi
İmar
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Belediyeler
Karayolları Genel Müdürlüğü
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Geomatik Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?
Geomatik Mühendisliği mezunları, hidrografi ölçümleri yapar. Aynı zamanda navigasyon araçları için gerekli olan haritaların düzenlenmesini sağlar. Denizlerdeki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yapı ve madencilik alanında çalışmalar yapar. Uzaktan algılama yöntemini kullanarak tehlike değerlendirmesi, kıyı ve okyanus uygulaması ve kaynak yönetimi belirlemesi yaparlar.
Geomatik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi - İngilizce
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
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