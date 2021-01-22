Genlik modülasyonu nedir? GM ne demek? Genlik modülasyonu özellikleri, avantajları ve dezavantajları konu anlatımı

Genlik modülasyonu iletişim teknolojisinde kullanılan taşıyıcı modülasyon türlerinden birisidir. Yayıncılık alanında genlik modülasyonu son derece önemlidir. Genlik modülasyonu için gm kısaltması kullanılmaktadır. İngilizcede ise İngilizce karşılığının baş harfleri A-M kısaltması kullanılmaktadır.

Genlik Modülasyonu Nedir?

Genlik modülasyonu, iletişim teknolojisinde (yayıncılıkta) sıklıkla kullanılan modülasyon çeşididir. Kanada asıllı olan mühendis Reginald Fessenden tarafından 1906 yılında ilk defa geliştirilmiştir. Genlik modülasyonu bir tür taşıyıcı sinüs sinyali olarak işlev görmektedir.

Modülasyon, yüksek frekansa sahip olan sinyallerin bazı özelliklerinin iletilecek olduğu bilgi sinyaline göre değiştirilmesi işlemine dayanmaktadır. Modülasyon için bir tür kodlama çeşidi demek te mümkündür. Yüksek frekanslı sinyallere taşıyıcı olan sinyaller denilir. Orta ve uzun mesafede yayın yapılmasına imkan sağlamaktadırlar

Yayın yapılan tesis verici olarak nitelendirilir. Vericide taşıyıcı sinüs sinyalinin genliği bilgi sinyaline uygun olacak şekilde değiştirilir. Bu işlem modülatör denilen devre tarafından yapılır. Alıcıda ise demödülatör denilen devre tam tersi işlem yapmaktadır. Demodülasyon olarak adlandırılan bu işlemde ise genlik değişikliği bilgi sinyaline dönüştürülmektedir.

Gm Ne Demek?

Çeşitli proje, planlama ve grafiklerde tüm ifade ve birimler kısaltma olarak yer almaktadır. Böylece proje, plan ve grafiklerin birden fazla bilginin karşılaştırılması ve etkileşimlerinin incelenmesi mümkün olmaktadır. Gm ise, Genlik Modülasyonu yerine Türkçe'de kullanılan kısaltmadır. Baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Genlik modülasyonu uluslararası literatürde ise A-M kısaltması ile tabir edilmektedir.

Genlik Modülasyonu Özelikleri

Modülasyon sırasında iki adet bant oluşmaktadır. Biri taşıyıcının altında diğeri ise taşıyıcının üstünde yer alır.

Modülasyon oluşurken taşıyıcının genliği değişirken, frekansı sabit kalmaktadır.

Güçlü vericiler olarak nitelendirilmektedir.

En önemli ve en belirgin özelliği ise, sinyalleri en uzak mesafelerden dinlenmesini sağlamaktadır. Bu ise ses kalitesinin diğer modülasyon çeşitlerine göre daha düşük olmasına neden olmaktadır.

Yayını alabilmek için harici bir antene ihtiyaç yoktur.

Modülasyon faktörü I'e eşittir.

Genlik modülasyonu alıcılarda ara frekansı 455 KHz' dır.

Genlik modülasyon sinyal genliğinin yükselmesi ile taşıyıcı dalga genliğinin çok yükselmesini sağlamaktadır.

Genlik modülasyonu sinyal frekansının yükseldiği durumda, taşıyıcı dalga genliği çok hızlı şekilde değişmektedir.

Genlik Modülasyonu Avantajları ve Dezavantajları

Genlik modülasyonu başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Geniş Yayın Alanı Sunması; Orta ve uzun mesafeli yayın yapmaya olanak sağlaması en belirgin avantajıdır. Yapılan yayının uzun mesafelerde de dinlenmesini mümkün kılmaktadır.

Antensiz Kullanımı: Genlik modülasyonu ayrıca bir antene ihtiyaç duymadan alıcı ve verici arasında yayın akışını sağlamaktadır.

Düşük Maliyetli Olması: Genlik modülasyonu ekipmanları frekans modülasyonuna göre daha hesaplı olmaktadır. Maliyeti frekans modülasyonuna oranla çok daha düşük olmaktadır.

Daha Geniş Kitlelere Ulaşması: Yapılan yayınların daha geniş dinleyiciye ulaşması için ideal bir modülasyon türüdür. Uzun mesafeli ve çok dinleyici isteyen yayınlar için ideal bir modülasyon türüdür.

Genlik modülasyonunda bulunan başlıca dezavantajı ses kalitesinin düşük olmasıdır. Onun dışında avantajları çok daha fazladır.

Düşük Ses Kalitesi: Uzak mesafelerde yayın dinleme olanağı sağlarken ses kalitesinin düşmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Ses frekans modülasyonu ile karşılaştırıldığında kalite düşüklüğü dikkat çekmektedir. Ses kalitesinin düşük olması ise sinyalleri daha dar bir bant ile daha uzağa ulaştırma ilkesinden meydana gelmektedir.

Kısa mesafeli yayınlarda ise yüksek ses kalitesi ile frekans modülasyonuna yerini bırakabilir.