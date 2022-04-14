Geniş Zaman Eki Ve Kipi Nedir? Geniş Zaman Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

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Örneğin: 1- Gelmek - Gelir.

2- Araştırmak - Araştırır 3- Çalışmak - Çalışır. Sadece fiil değil isim cümleleri de geniş zamanlı olabilir. Örneğin: ''Sınıfın en çalışkan öğrencisi sensin.'' Geniş zaman eki ve kipi nedir sizin için örnek cümlelerle derledik.

Gelecek zamanlı cümlelerin fiillerinde de geniş zaman kipleri kullanılabilir:

1- Yarın senin için birkaç yere telefon ederim. (Ederim - Edeceğim.

2- Elime fırsat geçince ben de onun gibi davranırım. (Davranırım - Davranacağım)

Geniş Zaman Eki ve Kipi Nedir?

Cümledeki fiil ya da fiillerin, özne tarafından her zaman ya da genelde yapıldığını bildiren cümleler, geniş zaman cümlesi olarak adlandırılır. Günlük rutinleri ve alışkanlıkları belirtirken de geniş zamanlı cümleler kurulur:

Örnek Cümleler:

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1- Kahvaltıdan sonra çay değil kahve içerim.

2- Hafta sonları ormanda yürüyüşe çıkarım.

3- Genellikle otobüsle değil uçakla seyahat ederim.

Olumlu geniş zaman cümlelerinde yüklem görevindeki kelimeye -ır, ir, -dır, -dir eklerinden biri getirilir. -Ma, -me ve -z ise olumsuz geniş zaman cümlelerinde kullanılan eklerdir.

Geniş Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

Olumlu Cümlelerde Geniş Zaman Kipleri

1- Onun gibi insanlar her şeyi para ile satın alabileceklerini zannederler.

2- Bazı insanlar mutluluğu Kendilerine çok görür.

3- Gerçekten okumayı ve yeni şeyler öğrenmeyi sevenler, kitap okuyacak parayı da zamanı da bir şekilde bulurlar.

4- Gece, ne kadar geç yatarsam yatayım sabahları daima erken kalkmaya çalışırım.

5- Bazen insan en emin olduğu konularda bile yanılır.

6- Türkler yurtdışında misafirperverlikleri ve cana yakınlıkları ile tanınırlar.

7- Ne olur ne olmaz temkini elden bırakmamak gerekir.

8- Haftanın iki ya da üç günü spor salonuna giderim.

9- Ablam, annemleri iki üç günde bir mutlaka arar.

Tanım Cümlelerinde Geniş Zaman Kipleri

1- Futbol dünya genelinde en çok izlenen spor dalıdır.

2- Fransız İhtilali 1789 yılında gerçekleşmiştir.

3- İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında başlayıp 1945 yılında sona ermiştir

4- Divan edebiyatında sevgili kelimesi yerine canan, yar, mahbube dilber kelimeleri de kullanılır.

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5- İlk modern roman, Cervantes tarafından kaleme alınan Don Kişot'tur

Olumsuz Cümlelerde Geniş Zaman Kipleri

1- Onun gibi bir dediği bir dediğini tutmayan kişilere güven olmaz.

2- Ablam korku ve gerilim türündeki filmleri pek sevmez.

3- Onun sağı solu pek belli olmaz.

4- Havlayan köpek ısırmaz.

5- Dürüst insanlar tutamayacakları sözleri vermezler.

6- Umursamaz biri olduğu için kimsenin uyarılarına kulak asmaz.

7- Gerçek dostlar ona verdiğin sırları hiç kimseyle paylaşmaz.

8- İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat çekmez.

9- Üzerinden ne kadar zaman geçer geçsin kendisine yapılan hiçbir kötülüğü unutmaz.

Rica - İstek Cümlelerinde Geniş Zaman Kipleri

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1- Şu torbalardan birkaçını taşımama yardım eder misin?

2- Yarın Faruk Bey ile zam meselesini konuşabilir misin?

3- Beni Matematik sınavına çalıştırır mısın?

4- Bu şarkının sözlerini benim için Türkçeye çevirir misin?

5- Yarın konsere benimle gelir misin?

6- Rica etsem pencereyi kapatabilir misiniz?

7- Benim hakkımda ne düşündüğünü dürüst bir şekilde söyler misin?

8- Dün gece tam olarak neler yaşandığını bize de anlatır mısın?

İsim Cümlelerinde Geniş Zaman Kipleri

1- Onun kadar Saygılı ve alçak gönüllü başka bir insan daha yoktur.

2- Bizim köyün en eskileri Enver abi ile Vildan teyzedir.