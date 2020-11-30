Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Genetik ve Biyomühendislik bölümünü tercih eden öğrenciler 8 dönemlik eğitim süreçleri boyunca mühendislik, genetik, biyomühendislik, biyoteknoloji ile alakalı detaylı ve bilimsel eğitimler göreceklerdir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Genetik ve Biyomühendislik bölümü; genetik ve biyomühendislik biliminin birleşerek mühendislik ve tıp biliminin temel ilkelerinin en öne plana çıktığı bir disiplindir. Genetik ve Biyomühendislik bölümü vasıtasıyla, genetik ve biyoteknoloji alanlarında yeterli yetkinliğe sahip bireyler yetişerek sektör içerisinde farkındalık oluşturacak ve bunun yanında öncü olabilecek bireyleri yetiştirilerek sektöre kazandırılmaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik Nedir?

Genetik Biyomühendislik, bitkiler ve hayvanlarda soy çekimi olarak bilinen olayı incelemeye tabi tutan bir bilim dalıdır. Genetik Biyomühendislik bilim kolu, ayni soya bağlı durumda olan fertlerin niteliklerini inceleme yoluyla ana ve baba soyların da oluşan gelen farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmek için çalışır.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümünün Amacı Nedir?

Genetik ve Biyomühendislik bölümünün varlık amacı, genetik ve biyoteknoloji dallarında yeterli düzeylerde temel ve teknik bilgiye sahip durumda olan, edinilen bu bilgileri meslek yaşamı süresince başarılı bir biçimde kullanabilecek yetenekte, sektör içerisinde önemli bir farkındalık yaratabilecek ve öncülük edebilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Genetik ve Biyomühendislik Mezunu Ne İş Yapar?

Genetik ve Biyomühendislik bölümü mezunu kişiler, gelişmiş teknolojileri en iyi biçimde kullanarak, tıp ve biyolojiyle alakalı olarak karşı karşıya kalmış oldukları problemlere çözüm üretmek için mühendislik biliminden faydalanarak çözüme ulaşmayı hedefler. Bu doğrultuda söz konusu bölümden mezun olan bireylerin çalışma olanağına sahip çok fazla çeşitliliğe sahip alan bulunmaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik Kaç Yıllıktır?

Genetik ve Biyomühendislik bölümünü tercih eden öğrencileri, 4 yıllık bir eğitim süresi beklemektedir. Öğrencilerin Genetik ve Biyomühendislik bölümünden mezun olabilmeleri için ise, 240 AKTS haklarını doldurmaları bunu beraberinde eğitim gördükleri üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genetik ve Biyomühendislik Okumak İçin Ne Gereklidir?

Genetik ve Biyomühendislik bölümünü tercih eden öğrencilerin yeterli taban puana sahip durumda olmalarının yanı sıra, Genetik ve Biyomühendislik bölümüne karşı ilgili ve meraklı olmaları çok önemlidir. Ayrıca sabırlı, disiplinli ve sorumluluk duygusuna sahip olmak diğer vazgeçilmez özellikler arasında yerini almaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik Öğretimi İngilizce midir?

Genetik ve Biyomühendislik öğretimi İngilizce dilinde yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerde İngilizce dil bilgisinin büyük bir öneminin varlığı söz konusudur.

Genetik ve Biyomühendislik Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Genetik ve Biyomühendislik bölümüne Sayısal Puan türünde öğrenci alınmaktadır. Bu bölümü tercih eden öğrenci adaylarının YKS'ye girerek ihtiyaçları olan Sayısal puanı elde etmeleri çok önemlidir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Genetik ve Biyomühendislik bölümünü tercih eden öğrencilerin 4 yıllık süreç boyunca karşı karşıya gelecekleri çok çeşitli dersler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise aşağıda listelenmiştir;

- Genetik ve Biyomühendislik Tasarım

- Hücre ve Doku Mühendisliği,

- Moleküler Hücre Biyolojisi,

- Moleküler Hücre Biyolojisi,

- Biyomühendislik Laboratuvarı,

- Biyokimya,

- Biyomalzemeler,

- Mikrobiyoloji,

- Doku Biyokimyası,

Genetik ve Biyomühendislik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Genetik ve Biyomühendislik bölümündeki eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olmuş kişilerin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Özel sektörde ve kamu sektörü içerisinde kendilerine yer bulma olanaklarına sahip durumdadırlar. Ancak bu kişilerin kamu kurumlarında iş imkanına sahip olabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan başarı sağlamaları gerekmektedir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Genetik ve Biyomühendislik eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun adaylar mezun olmuş kişiler için iş bulma ve çalışma olanağı oldukça fazladır. Bu olanakları arasında;

- Tanı merkezleri,

- Türk Sağlık Kurumu

- Genetik araştırma laboratuvarları,

- Adli tıp

Genetik ve Biyomühendislik Çalışma Alanları Nelerdir?

Genetik Biyomühendislik mezunu olan ve Moleküler Biyolog unvanı alan kişiler; çeşitli üniversitelerin, ziraat, fen, eczacılık, tıp ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olarak çalışmalarını yürütebilirler. Ayrıca TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda çalışabilecekleri gibi, ilaç endüstrisinde araştırmacı olarak faaliyetlerini yürütebilirler.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Genetik ve Biyomühendislik eğitimi almak isteyenler için Genetik ve Biyomühendislik bölümü bulunan çeşitli üniversiteler varlık göstermektedir. Bu üniversitelerden bazıları şunlardır;

- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)

- Bilgi Üniversitesi (İstanbul)

- İzmir Ekonomi Üniversitesi

- Okan Üniversitesi (İstanbul)

- Giresun Üniversitesi

- Gazi Osmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)

- Kastamonu Üniversitesi

- Gümüşhane Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi (Edirne)