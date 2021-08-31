General Mobile Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? General Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Ülkemizde halka açık olan pek çok şirket vardır. Bu şirketlerden bir tanesi de General mobile şirketidir. General mobile ülkemizde akıllı telefon üreten şirketlerden bir tanesi olup bu akıllı telefonlar en çok satılan telefonlar arasına girmiştir. General mobile akıllı telefonunun hangi ülkeye ait olduğu merak edilmektedir. Peki, General mobile hangi ülkenindir? General mobile markası nerede üretiliyor? General mobile markası ne zaman kurulmuştur? General mobile markasının sahibi kimdir? İşte general mobile ile ilgili tüm bilgiler.
General mobile İstanbul'da bulunan merkezi ile bilinen bir şirkettir. Tüketici elektroniği endüstrisi alanında üretilen markalardandır. General mobile akıllı telefonu mobil cihaz üretimi de yapan bir şirkettir. Muzaffer Gölcü şirketin genel müdürüdür.
General Mobile Hangi Ülkenin Markası?
General mobile Türk markasıdır. Merkezi ise Türkiye'de İstanbul'da yer almaktadır.
General Mobile Nerede Üretiliyor?
General mobile Türkiye'de üretilmektedir.
General Mobile Ne Zaman Kuruldu?
General mobile markası 2005 yılında kurulmuştur.
General Mobile'ın Sahibi Kim?
General Mobile’ın sahibi aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Sebahattin Yaman'dır.
General Mobile'ın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
General mobile 2005 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Sebahattin Yaman tarafından kurulan bu şirket halka açık bir şirkettir. Tablet ve tüketici elektroniği şirketi olarak bilinmektedir. 2005 yılına kadar mobil yazılımlar arasında geliştirmeler yapmıştır. 2005 yılının sonundan itibaren de cep telefonu üretmeye başlamıştır. Özellikle üretmiş olduğu çift sim kartlı cep telefonları ile bilinmektedir.