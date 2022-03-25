Genel anlam nedir? Genel anlam örnek cümleleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Genelden özele ya da özelden genele geçiş yapan günümüzde birçok farklı Türkçe kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler özellikle toplumsal yapıyı ayak uydurmak amaçlı bir değişim gösterir. Genel olarak aynı tür içerisinde yer almalarına rağmen, anlam açısından dar anlam ya da genişleme yaşarlar. Böylece taşıdığı ifade eşliğinde amaca uygun değişik yerlerde kullanılırlar.

Genel Anlam Nedir?

Kelimelerin karşılamış olduğu kavram anlamın genişliği ifade etmektedir. Bu doğrultuda kelimelerin kapsamı ile beraber özelliklerine bağlı olarak kelimeler bu konuda değişkenlik gösterir. Böylece özelden genele doğru ya da genelden özele doğru geçiş sağlanır. Yaşanan bu geçiş içerisinde kelimeler okunuşu ve yazılışı kapsamında da değişkenlik gösterir. Böylece özelden genele doğru yaşanan değişim ile farklı kelimeler ön plana çıkar. Tabii bunun tersi olarak genelden özele doğru da farklılık yaratır.

Haberin Devamı

Eğer bir kelime birden çok türde varlığı ve kavramı karşılıyor ise o vakit bu durum genel anlam üzerinden ifade eder. Yani diğer bir deyişle daha geniş çapta bir anlamı bulunur ve daha fazla varlık ile beraber kavramı bünyesinde taşır. Böylece genel olarak herhangi bir durum anlatılmak istendiğinde bu durum üzerinden elde edilen kelime kullanılır. Yani sözcüğün bir türün tamamı için kullanılması genel anlam şeklinde ifade edilmektedir.

Genel Anlam Örnek Cümleleri

Yeni anlam üzerinden ele alındığı vakit bu konuda birçok farklı örnek cümle kurmak mümkün. Özellikle bu konuda verilecek olan cümle örnekleri, genel anlama sahip olan kelimeler üzerinden değerlendirilir. Özellikle toplumu anlatan bir yapı eşliğinde cümle kurma gerçekleşir. Yani ele alınacak olan cümle daha geniş kitleyi kapsaması ile beraber global bir anlam taşıma imkanı elde eder.

Örnek:

‘’Bazı ülkeler sporun anlamını ve önemini bilmez.’’

‘’Dünya üzerinde en çok satış yapan kitaplar genel olarak romanlar olur.’’

‘’Dünya çapında birçok değişik stadyum bulunmaktadır.’’

‘’Her ülkenin kendine özgü bir yapısı vardır.’’

Yukarıda verildiği gibi öne çıkan kelimeler ve cümleler ile beraber, daha geniş kitlelere ele alınmaktadır. Bu da doğal olarak yine bir anlam elde edilmesine olanak verir. Örneğin spor kelimesi ile tüm spor dalları ifade edilir. Kitap kelimesi üzerinden ise bütün değişik türler ön plana çıkar. Stadyum kapsamında ise yine tüm spor dalları üzerinden bir yapı değerlendirilir. Öne çıkan bu örnekleri genişletmek ve daha fazla cümle kurmak mümkün.

Haberin Devamı

Genel Anlam Konu Anlatımı

Daha çok varlığı kapsaması ile beraber öne çıkan kelimeler ve cümleler genel anlam olarak ifade edilmektedir. Böylece birden fazla türde varlık ve kavram ele alınmakta, bu bağlamda tanımlama gerçekleşmektedir. Özellikle söz konusu toplumlar olduğu vakit genel anlam üzerinden ele alınan kelimeler ve cümleler önemli bir yer taşır. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı kelimeler genel anlamı üzerinden ifade edilir. Bu konuda özelden genele doğru geçiş yapan birçok farklı kelime kullanmak mümkün.

Futbol - Spor

Kadın - İnsan

Birey - Toplum

Türkiye - Ülke

Bu şekilde yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi özelden genele doğru geçiş yapan değişik sözcükler ifade etmek mümkün. Böylece bu sözcükler farklı cümlelerde kullanılması ile beraber daha geniş bir anlama sahip olmaktadır.