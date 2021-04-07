Gençlik ve Spor Bakanlığı, TED ile eğitim protokolü imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Eğitim Derneği ile imzaladıkları eğitim protokolüyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinden yararlanan 9’uncu sınıf öğrencileri, TED Üniversitesi tarafından hazırlanacak özel müfredat kapsamında, haftada 4 saat olmak üzere, 90 hafta süreyle toplam 360 saat çevrimiçi İngilizce dil eğitimi alacak.



UYGULAMA ANKARA’DA BAŞLADI

Pilot uygulamanın Ankara’da başlayacağını belirten Bakan Kasapoğlu, “Gerek ortaöğretimde, gerekse üniversitede bugüne kadar sporcu bursuna yönelik pek çok işbirliği yaptık. Sporcularımızın eğitim açısından önünü açmak lazım, sporu eğitimden ayrı tutmadan ikisini bir yönetmemiz gerekir. Sporcuların hem kişisel gelişim hem de dil eğitimi açısından desteklenmesi çok önemli. Türk Eğitim Derneği ile bu protokolü imzaladık. İlk önce TOHM sporcularımızı kapsayacak. Şimdilik eğitimlerimizi çevrimiçi gerçekleştiriyoruz. Pandemi koşullarının sona ermesiyle birlikte inşallah yüz yüze eğitimlerimizi gerçekleştireceğiz ve tüm Türkiye’ye yayacağız. Sporcularımız için dil önemli bir ihtiyaç. Önce dil eğitimiyle başlayacağız. Sonrasında farklı eğitimlerle işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımız bizi sadece Türkiye’de değil dünyada temsil ediyorlar. Onların iletişimi, kendilerini geliştirmesi ve desteklenmesi önemli. Yapılan bu işbirliğiyle çıtayı yükselteceğiz. Bu başlangıcın yapılması oldukça önemli. Sizlere ve kurumlarınıza teşekkür ediyorum. Sporcularımız eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmasın. Sporcularımızın hayallerine ulaşma noktasındaki işbirliklerimiz anlamlı. Güzel bir başlangıç yaptık, önümüzdeki süreçte bunu büyütmek ve geliştirmek bizim elimizde. Sporcularımızın bizi temsilinde, gücünü ne kadar arttırırsak o kadar anlamlı olur” dedi.



Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise: “Çocuklarımıza destek olmak görevimiz, çocuklarımızın bizlere yaşattığı bu gururu ileriye taşımak lazım, spor yaşları bittiğinde de kendi becerileri ile hayata devam edebilsinler. Sayın Bakanımıza çocuklarımıza dokunabilme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.



DİL EĞİTİMİ NİSAN AYININ İKİNCİ YARISI BAŞLIYOR

15 Nisan’dan sonra başlayacak ve çevrimiçi yürütülecek programın müfredat ve materyal geliştirme çalışmaları TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından geliştirilmekte olan programın dersleri TED Okulları İngilizce öğretmenleri tarafından verilecek. İlk etapta Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren TOHMlar kapsamındaki 9’uncu sınıfa devam eden, 14’ü yatılı, 58’i gündüzlü atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, halter, judo, kano, kürek, okçuluk, taekwando, tenis, triatlon ve yüzme branşlarında spor kariyerine devam eden 72 sporcu ile yapılacak pilot uygulamanın ardından projenin yaygınlaştırılması planlanıyor.



Haftada 4 saat toplamda 360 saat olarak, 90 hafta boyunca devam edecek derslerle uluslararası yarışmalara katılma potansiyeli yüksek olan sporcu gençlerin, katıldıkları müsabakalarda yabancı dilde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, iletişim becerilerini daha doğru kullanabilmeleri, gerekli durumlarda haklarını savunabilmeleri ile ülkemizi daha iyi tanıtabilmelerini için yabancı dil becerilerini arttırılması hedefleniyor.