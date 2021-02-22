Gençliğin Kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözünde geçen gençlik kelimesi geniş anlamda sahip olduğumuz tüm güzel şeyleri kapsar. Gençliğin değerini nasıl yaşlandığımızda biliyorsak, birinin değerini de genellikle onu kaybettikten sonra anlarız. Bu da pişmanlığı beraberinde getirir. İleride pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. .

Gençliğin Kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gençliğin kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir atasözünde insanın sahip olduğu birtakım zenginliklerin değerini çok sonradan fark ettiği vurgulanır. İnsanoğlu, elindeki güzel ve faydalı onları kaybedince anlar. Gençlik de bunlardan birisidir. Gençlikte sahip olunan enerji ve istek, yaş ilerledikçe olmaz. Bu nedenle özellikle zamanımızı boşa harcamamaya dikkat etmeli ve gençliğin kıymetini gençken bilmeliyiz.

Gençliğin Kıymeti İhtiyarlıkta Bilinir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Babam hep gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir derdi de inanmazdım.