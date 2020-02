Gençlere yapay zeka eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesine yeni eğitim modülleri eklendi. The Clubhouse Network ile yapılan işbirliği kapsamında 14-17 yaş arasındaki gençlere yapay zeka eğitimleri verilecek. Projeyle İstanbul, Ankara ve Trabzon’da toplam 1000 gence ulaşılması hedefleniyor. Proje için 45 gönüllü eğitmen, minimum üç hafta, maksimum üç ay boyunca, haftada iki gün gençlerle çalışıp onların proje geliştirmelerine yardımcı olacak. Her bir genç, minimum 24 saat, maksimum 180 saat eğitim alacak. Clubhouse Network sınıfının açılışı için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Bilgi İşlem Binası’nda düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Yardımcısı Civan Sözkesen katıldı.

‘FİZİKSEL ORTAMIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ BÜYÜK’

Törende konuşan Levent Yazıcı şunları söyledi:

“Hem Türkiye Vodafone Vakfı hem de Habitat Derneği ile çok güzel bir işbirliğinin arifesindeyiz. Paydaşlarımız hızla çalışmış, emek vermiş. Bir önceki dönem uyguladıkları kodlama çalışmalarını bu sene kodlama ve yapay zekâ olarak büyütmüşler. Bu tür işbirliklerini gönülden destekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) söz konusu çalışmaları bizzat müfredatın içinde uygulamanın yanı sıra ders dışı çalışmalarla da destekleyerek çok yönlü stratejiler geliştirmeye devam ediyor. MEB’ni bu çabası, ülkemizin yapay zekâ stratejisi üreten dünyadaki ilk birkaç ülkenin içerisinde yer almasına da katkı sağlıyor. Biz de bakanlığımızın alandaki çalışmalarının izdüşümünü İstanbul’da hep birlikte yürütmeye gayret ediyoruz. Öğretmenlerimizin eğitimler almasını ve eğitimlerden elde ettikleri deneyimleri sınıflardaki uygulamalarına yansıtmalarını gönülden destekliyoruz. Mekanikten dijitale geçiş, fiziksel ve biyolojik olanın dijitalle bütünleşmesi, bugünün çokça üzerinde durduğu bir konu. Bu bağlamda buradaki çalışma ürünün çocuklarımız tarafından hissedilmesi, bu motivasyonun öğretmenlerimize ve çocuklarımıza hissettirilmesi, yapılan çalışmaları çok yönlü olarak geliştirecek. Pilot uygulama içinde yer alan ilimiz çocuklarının, bu fırsattan hakkıyla yararlanmasını için biz de üzerimize düşeni en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Fiziksel ortamların çocukların öğrenmesine etkileri çok büyük. MEB’de tasarım ve robotik kodlama atölyeleriyle bu büyümeye çok yönlü olarak katkı sağlıyor. Ülke genelinde bu alanda hızla gelişmelerimiz sürüyor. Umuyorum yürütülen çalışma da kendi içinde buna katkı sağlayacak, diğer kurumlara model olacak. Burada deneyim kazanan çocuklarımız, ülkemiz, geleceğimiz olacak.”

‘DİJTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİNE İHTİYACIMIZ VAR’

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ise, “Katma değer üretimi, istihdam ve ihracatı sağlamak için dijital dönüşüm teknolojilerine ihtiyacımız var. Bir başka nokta, mesleklerin de önemini yitiriyor olması. Artık kanser teşhisini yapay zeka koyuyor. Hukuk müşavirliğinden eğitim danışmanlığına her türlü uzman görüşünü yapay zeka veriyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarının birinci ve ikinci sanayi devriminin oluşturduğu meslek ve müfredatı önemli ölçüde değiştirerek üçüncü ve dördüncü sanayi devrimine geçmesi lazım. Vodafone’un ve Habitat’ın vizyonu ve bu mesleklere çok büyük oranla mezun üreten İTÜ’nün vizyonu, uluslararası rekabet içinde yeniden bir üretim istihdam atağı yapabilir miyiz, daha fazla katma değer üretir miyiz, genç istihdamı problemini nasıl çözebiliriz diye bakmak. Artık, yeteneklerin geleceği var. Geleceğe yönelik olarak hangi meslekler ön plana çıkacak bunun yanıtı yok. Üniversitelerin de sıkıntısı hangi mesleklerin eğitimini verelim konusu. Bu gidişattta temel olarak neleri koruyalım, neleri değiştirelim diye bakıyoruz. Biz mekan olarak da mantalite olarak da bütün işbirlikleri ve çabalara açığız. Bu vizyon ortaklığımızı geliştirmek ve ileride daha sağlıklı, istihdam bulan ve katma değer üreten nesiller yetiştirmek üzere bu işbirliğinden mutluyuz ve devam ettiği için de çok teşekkür ediyoruz. Yeni yapay zeka programının da hayırlara vesile olmasını ve çok değer katmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

‘GENÇLERİ DİJİTAL GELECEĞE HAZIRLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi de amaç odaklı vizyonumuzu destekleyen önemli bir proje. ‘Tüketen değil üreten nesil’ hedefiyle sürdürdüğümüz bu projede ülkemizin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Bu yıl belli illerde projemize derinlik katarak eğitim içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. The Clubhouse Network işbirliğiyle projemize yeni eğitim modülleri ekliyoruz. Bu kapsamda 14-17 yaş arası gençlere yapay zeka eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimler, dezavantajlı bölgelerden gelecek gençlerimizin robotik, yazılım, tasarım ve zanaat gibi konularda yetkinliklerini arttıracak ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. Proje odaklı öğrenme modeli çerçevesinde, gençler, kendilerini bir kalıba sokmadan proje geliştirebilecek. Projelerini farklı ülkelerdeki The Clubhouse Network’lerde bulunan öğrencilerle paylaşabilecekler. The Clubhouse Network sınıfımızı İstanbul’da açıyoruz. Ardından, Ankara ve Trabzon’da da sınıflarımız açılacak. Ağustos sonuna kadar üç ilde 45 gönüllü eğitmenle 1000 gence ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizle çocuk ve gençlerimizi dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”

‘EĞİTİMLERİ AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ise şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak 25 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile dijital dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. 21’inci yüzyıl becerisi olarak adlandırılan tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, kolektif çalışma gibi becerileri kodlama eğitimlerimizle destekliyoruz. Çocuklara aktardığımız eğitim içeriklerimizi her sene güncelleyerek, onların içinde bulundukları dönem itibarıyla en ihtiyacı oldukları içerikleri geliştiriyoruz. Projemizin dördüncü döneminde dijital dünyada dominant hale gelen yapay zeka ve uygulamaları konusunda eğitim vermeyi hedefliyoruz. 81 ilde gönüllü eğitmenlerimizle her bölgeden, her kültürden ve dilden çocuğa eğitimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.”

MENTOR DESTEĞİ

The Clubhouse Network, yetişkin mentörlerle dezavantajlı bölgelerden gelen gençleri yaratıcılığı teşvik eden ve güvenli bir öğrenim ortamında buluşturuyor. Burada gençler, mentörlerin desteğiyle yeni beceriler kazanıp kendi projelerini oluşturarak teknoloji kullanımını pekiştiriyor ve özgüvenlerini geliştiriyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen yeni işbirliğiyle, Türkiye’deki gençler de The Clubhouse Network bünyesindeki özel eğitimlere erişebilecek. Gençlere, dijital dünyanın önemli alanlarından biri olan Yapay Zeka öğretilecek. Eğitimlerde, ‘Yapay Zeka Kavramı’; Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0, Toplum 5.0’; ‘Yapay Zeka: Tarihçesi, Etiği, Günümüz Kullanım Şekilleri’; ‘R Dili ve Programlama Kavramları’; ‘Yapay Zeka İçin Kullanılabilecek Algoritmalar’; ‘Pyhton Dili Eğitimi ve Yapay Zeka Uygulamaları’ gibi konular konuşulacak. Eğitimler, The Clubhouse Network’e akredite olan Habitat Derneği tarafından düzenlenecek.

20 KİŞİLİK SINIF

The Clubhouse Network standartlarına göre hazırlanan 60 metrekarelik sınıfta 20 bilgisayar bulunuyor. Öğrenciler Arduino, Raspberry pi, Microbit gibi robotik malzemelerinin yanında tasarım ve müzik yapabilecekleri bilgisayar ve diğer enstrümanlar ile kendi zanaatlarını geliştirebilecekleri ahşap oyma kiti, dikiş makinesi gibi araçlardan da yararlanabiliyor. Sınıfın en önemli özelliği, kapasite arttırıcı eğitimlerin serbest proje geliştirme doğasıyla harmanlanacağı bir yer olması. Bu sınıfta öğrenciler, yapay zeka konusunda proje geliştirmek isteyen bir kişinin temel olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacak. Örneğin, enerji tasarufunu maksimize eden akıllı şehirler kurabilmek için, doğadan ve insanlardan aldıkları verilerle güneşin en iyi ısıttığı ve rüzgarın en az olduğu noktaları hesaplayıp, bunları insanların yaşamak isteyebileceği alanlarla karşılaştırarak, en uygun ev lokasyonunu seçecek yapay zeka projeleri yazabilecekler.

ÖĞRETMENLERE DE EĞİTİM VERİLECEK

Proje kapsamında, geçen yıl itibarıyla MEB öğretmenlerine de kodlama eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda eğitimini tamamlayan toplam 38 öğretmen görev yaptıkları okullarda toplam 4 bin öğrenciye kodlama eğitimi vererek projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. Projeyle, 40 öğretmene daha Scratch programlama eğitimi verilerek kendi illerinde diğer öğretmenleri yetiştirmesi sağlanacak.